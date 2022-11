La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido "prudencia" y dejar trabajar al Tribunal Supremo al ser preguntada por la revisión a la baja de condenas tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'. Mientras, Igualdad insiste en que no hay que cambiar la ley y pide igualmente esperar el criterio del Supremo después de que haya habido "errores judiciales".

En unas declaraciones a los periodistas antes de asistir al Foro Técnico Internacional de Altos Responsables de Inspecciones de Trabajo, Díaz ha destacado que la "vocación" de esa ley es la protección de las víctimas, y ha insistido en la necesidad de "no generar alarma social".

Preguntada por si le preocupa la rebaja de penas a agresores sexuales y por si comparte las acusaciones dirigidas a los jueces por parte de Igualdad y de algunos dirigentes de Podemos, Díaz ha explicado que "esta ley es de extraordinaria importancia y tiene el objetivo de garantizar la protección de las víctimas y la defensa de su libertad sexual". "Pido prudencia, no generemos alarma social; la finalidad es la que he citado y con ese objetivo se ha hecho", ha subrayado.

"No soy especialista en la materia, pero es importante que dejemos trabajar al Supremo. En breves días tendremos respuestas a estas cuestiones; desde luego, la vocación del Gobierno es la protección de las víctimas". Y es que el Alto Tribunal prevé pronunciarse en menos de un mes ante los recursos de casación que ha recibido a sentencias por delitos sexuales que no son firmes.

Ha ido en la misma línea que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien defendió este miércoles la ley como una "gran conquista del movimiento feminista" y pidió esperar a la jurisprudencia del Supremo y a que tribunales y Fiscalía unifiquen doctrina. Precisamente, el Ministerio Público ha dicho que estudiará todas las rebajas producidas.

Al ser repreguntada por si algún miembro del Gobierno (la oposición pide la dimisión de Irene Montero) debería asumir alguna responsabilidad o por si considera que el texto legislativo debería ser modificado, Díaz se ha limitado a repetir lo anteriormente dicho.

Igualdad rechaza reformar la ley y apuesta por esperar al Supremo

Por su parte, el Ministerio de Igualdad considera que ha habido "errores" judiciales "claros" en la aplicación "precipitada" y "sin reflexión" de la ley del solo sí es sí, pero subraya que éstos no los debe "corregir" el Gobierno sino que hay que esperar a lo que diga el Ministerio Fiscal y el Tribunal Supremo.

01.21 min Las víctimas de agresores sexuales con condenas rebajadas por la ley 'solo sí es sí' dicen sentir "impotencia" y "ansiedad"

Ha sido la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, la que ha hecho estas afirmaciones en declaraciones a los medios junto a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez.

En este sentido se ha mostrado convencida de que el Supremo mantendrá su doctrina, que es la jurisprudencia consolidada de que "si la pena cabe en la nueva ley, la condena no se revisa y, en cualquier caso, se individualiza y se compara con todas las circunstancias".

Además, ha recalcado que el Gobierno está "perfectamente alineado" en el sentido de respetar la separación de poderes y dejar hablar al Poder Judicial.

La delegada del Gobierno ha rechazado que la ley precise de una disposición transitoria, porque ya existen otras vigentes y ha insistido en que lo que se debe hacer es comparar la norma vigente con la anterior y con las circunstancias, leyéndose los hechos probados y el Código Penal completo, decidir, "no leyendo solo un artículo" y no caer en "automatismos".

Ha dicho Rosell que las defensas pedirán revisiones y ha apostado por no hacerse eco de las peticiones porque éstas las piden al igual que en su momento pidieron la absolución de sus defendidos y ahora están condenados: "Lo que las defensas piden es parcial, de parte, yo no haría noticia y alarma mucho a las mujeres", ha opinado. También ha asegurado que la mayor pena no protege más ni repara más y que las más eficaz es la que se impone.

Rodríguez, por su parte, ha reconocido como "evidente" que lo ocurrido "suscita muchísimo debate y preocupación", que ha compartido, pero ha insistido en que es "una buena norma". La ley, ha dicho, ha cambiado "el paradigma", que "tiene mucho más que ver con cambiar los esquemas que cambiar las penas" y que, por tanto "va a requerir de un tiempo de aplicación" de la norma para que "vaya siguiendo su camino en lo judicial".