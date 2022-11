Según fuentes judiciales, oficialmente hay dos autos en Madrid que rebajan las penas con la aplicación de la nueva ley, pero pueden llegar a ser 18. En uno de los conocidos hasta ahora, los magistrados disminuyen en dos años la pena de prisión impuesta en firme, mientras en el otro la rebajan hasta cinco años de cárcel.

En un auto, fechado el 7 de noviembre y al que ha tenido acceso RTVE, la Sección 17 de la Audiencia de Madrid acuerda revisar la pena impuesta a un condenado en una sentencia firme, de mayo de 2021, rebajando la condena de ocho años a seis años de cárcel a un hombre que abusó sexualmente de la hija menor de su pareja.

Los hechos del procedimiento se produjeron la madrugada del 3 de abril de 2020 cuando el condenado, de nacionalidad hondureña, abusó de la menor, de 13 años. Fue detenido ese mismo día.

“En absoluto.

1º yo hablé de violaciones, no mezcle. 2º Ni la mejor ley puede evitar la interpretación voluntarista de un tribunal. La pena del art 181.2 sigue siendo 5-10 años salvo que no aprecien abuso de superioridad ‼️entre padrastro y menor. El problema no es la ley. https://t.co/rarUyygVqw“