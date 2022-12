21:16

El Gobierno discutirá hoy la modificación del delito de sedición, que espera aprobarse de forma exprés esta semana, y sobre ello le hemos preguntado a Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, quien ha señalado que se trata de un paso más en la “política de reencuentro” que viene realizando el Ejecutivo con Cataluña en los últimos años. La ministra portavoz ha asegurado en Las Mañanas de RNE que esta modificación no beneficiará de ninguna manera a los imputados por delitos de corrupción si no que, al contrario, “endurecerá las cuestiones que devienen de actitudes corruptas y que no están penalizadas”, según ha indicado.

Sobre la desconfianza del Gobierno acerca de la renovación del CGPJ, Rodríguez ha resaltado que se estaba evidenciando una “falta de voluntad” por parte del Constitucional, así como una “falta de sentido de Estado” por parte del Partido Popular, y aunque no confirma que vayan a cambiar las mayorías para elegir en el Parlamento al Poder Judicial, ha señalado que están trabajando en vías para acabar con el bloqueo.

La ministra portavoz apunta que “antes de fin de año” entrarán en vigor las nuevas medidas anticrisis sobre las que dice están trabajando “con absoluto rigor” para que no dificulten la labor de los trabajadores de los sectores primarios y para que faciliten “la vida a las familias que puedan estar atravesando por dificultades como consecuencia del incremento de la alimentación”.