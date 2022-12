El dueño de Twitter, Elon Musk, ha restablecido las cuentas de varios periodistas que fueron suspedidas en esta red social por presuntamente divulgar información sobre la localización del avión del multimillonario.

"La gente ha hablado. Se levantará ahora la suspensión de las cuentas que publicaron mi localización", ha escrito Musk en Twitter, tras conocerse los resultados de una encuesta que había lanzado él mismo durante 24 horas en esta plataforma por la polémica generada por la medida. La votación, que ha contado con la participación de más de 3,6 millones de usuarios, ha finalizado con un 58,7% de votos a favor de la restauración de las cuentas, mientras que un 41,3 % defendía que debía hacerlo en una semana.

“The people have spoken.



Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe“ — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

La suspensión de al menos cinco cuentas de periodistas el viernes por parte de Musk generó una oleada de críticas de usuarios, así como representantes gubernamentales y organizaciones periodisticas a nivel internacional. La medida había afectado a reporteros de The Washington Post, The New York Times, CNN o Voice of America. Algunos de ellos, como el reportero de tecnología de The New York Times Ryan Mac, habían publicado historias recientemente sobre la suspensión de otra cuenta: @elonjet , que usaba datos de vuelos disponibles públicamente para seguir al jet privado de Elon Musk, que es dueño de Twitter desde finales de octubre.