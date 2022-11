⏳ Esta noticia se actualiza regularmente con la última información disponible. Para saber más sobre cómo se elabora, consulta la metodología.

En amarillo, las capturas que reclama Rusia alrededor de Bakhmut. Mapa del ISW con las fuentes de Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Lunes 28 de noviembre, día 278 de la guerra: Rusia ve como "amenaza seria" que Ucrania cruce el Dniéper y se prepara para defender la orilla oriental

Las posiciones defensivas que Rusia lleva preparando desde principios de octubre en la margen izquierda del Dniéper sugieren -según el Instituto para el Estudio de la Guerra- que Moscú ve una posible contraofensiva ucraniana a través de este río como una "amenaza seria". Según el think tank estadounidense, el ejército ruso evalúa "claramente" esta posibilidad, que amenazaría toda la red de carreteras que ahora controla hasta Crimea.

"Claramente, Rusia no espera ser capaz de evitar que Ucrania cruce el Dniéper ni está priorizando líneas defensivas para detener dicho cruce. Está estableciendo condiciones para una defensa prolongada de la parte oriental de la región de Jersón" si esto finalmente ocurre, añade el ISW, que subraya que su informe de este lunes no se centra en determinar si Kiev tiene intenciones o no de cruzar el Dniéper y si podría o no conseguirlo.

Moscú ha cavado trincheras e instalado defensas antitanque conocidas como "dientes de dragón" para fortalecer sus posiciones defensivas a lo largo de las líneas de comunicación terrestres principales, es decir, de las carreteras mas importantes. También ha fortificado, especialmente, la franja de tierra de 3 kilómetros de ancho que separa Kinburn Spit con el resto de Jersón. Según el ISW, estaría intentando que Ucrania avance por este punto o llegue a cabo un ataque anfibio en sus playas cercanas.

Trincheras, fortificaciones y barreras antitanques rusas cerca de Stepne, en la región de Jersón MAXAR a través del ISW Trincheras cerca de Novotroitske en la zona de Jersón ocupada todavía por las tropas rusas MAXAR a través del ISW

Imagen por satélite de trincheras, fortificaciones y barreras antitanque en Velyka Blahovischenka, en Jersón MAXAR a través del ISW Imagen por satélite de trincheras, fortificaciones y barreras antitanque en Velyka Blahovischenka en Jersón MAXAR a través del ISW

El tink tank estadounidense, sin embargo, ve una importante debilidad a estas líneas defensivas rusas: están "optimizadas" para defenderse de hipotéticos avances ucranianos por las carreteras principales, pero no para las contraofensivas que puede realizar Kiev campo a través, como ya hizo en Járkov, por lo que serían "vulnerables" a los envolmientos de las tropas. El ISW cree que el objetivo final puede ser no tanto detener la contraofensiva ucraniana como retrasarla si Ucrania decidiera y pudiera pasar al otro lado del Dniéper.

La inteligencia británica, por su parte, hace hincapié en los ataques que está sufriendo en los últimos días la ciudad de Jersón. La localidad es "vulnerable" -señala Londres- porque permanece dentro del alcance de la mayoría de los sistemas de artillería rusos.