El chef José Andrés y su ONG llegan a Jersón. Tras el reconocimiento recibido en el día de ayer de parte del propio Zelenski por su labor en Ucrania (incluida una placa en el Paseo del Valor de Kiev) el chef José Andrés se ha desplazado a la recientemente liberada ciudad de Jersón: "Largo camino por recorrer, pero la ciudad de Jersón está recibiendo lentamente ayuda de otras agencias. Los supermercados están abriendo lentamente... ¡Pero no dinero! Ya estamos en muchos pueblos alrededor de Jersón también... ¡El agua también! ¡Sin electricidad, las comidas calientes son necesarias en algunos lugares!", ha escrito en su cuenta de Twitter.

“Long way to go but Kherson city is slowly getting aid of other agencies. supermarkets are opening slowly….but not money! we are already in many villages around Kherson too…water too! With no electricity hot meals are necessary in some locations! @WCKitchen #ChefsForKherson pic.twitter.com/HnHg0UOXqk“