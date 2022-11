El secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, ha advertido a los aliados que deben estar dispuestos a apoyar a Ucrania en una "guerra larga" a pesar del "precio" económico que hay que pagar, ya que una victoria del presidente ruso, Vladímir Putin, implicaría pagar "un precio mucho mayor".

Stoltenberg ha participado este lunes en la 68ª Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica, que ha tenido lugar en Madrid, cuando se cumplen 271 días de guerra en Ucrania.

En el mismo foro ha intervenido, de manera telemática, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha pedido a los países de la OTAN "mantener la línea común" contra Rusia como la mejor manera para conseguir la paz.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha ratificado que España seguirá apoyando por todas las vías al pueblo ucraniano y ha apelado a la OTAN a mantener la unidad y lanzar un mensaje "rotundo" a Putin: "Deje en paz a Ucrania".

Stoltenberg reconoce el "precio" del apoyo a Ucrania

El secretario general de la OTAN ha pedido evitar la "fatiga" en el apoyo a Ucrania. "No debemos pensar que las democracias no pueden sostener el esfuerzo en el tiempo de forma temporal, eso sería una catástrofe para Ucrania y peligroso para nosotros porque la lección aprendida sería que con la fuerza se puede conseguir lo que se quiere", ha advertido, y ha subrayado que el presidente ruso "no puede ganar".

Stoltenberg ha reconocido que el apoyo a Kiev "tiene un precio" para todos los países involucrados, pero ha instado a mantener la unidad frente al agresor para evitar "pagar un precio mucho mayor".

"Sé que esta ayuda tiene un precio. En nuestros países, muchas personas se enfrentan a una crisis del coste de la vida. Las facturas de la energía y los alimentos están aumentando", ha dicho Stoltenberg. Sin embargo,"el precio que pagamos como aliados de la OTAN se mide en dinero, mientras que el Estado ucraniano paga un precio que se mide en sangre".

"Si permitimos que Putin gane, todos nosotros tendremos que pagar un precio mucho mayor", ha sentenciado el político noruego.

En esta línea, ha pedido a los parlamentarios que participaron en la Asamblea de la Alianza en Madrid "mantener el rumbo juntos": "Cuento con todos ustedes, como miembros de los parlamentos, a que permanezcan unidos", sentenció Stoltenberg.

A la vez, Stoltenberg ha defendido una actitud "moderada" e inteligente para impedir una "escalada", como la que se temió la semana pasada después de que un misil impactara en Polonia, matando a dos personas en una aldea rural. El misil, según la OTAN, pertenecía a la defensa antiaérea ucraniana.