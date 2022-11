Guerra en Ucrania

Tras el impacto del misil antiaéreo en la población polaca, Zelenski reiteró que el proyectil fue lanzado por Rusia, pero las pesquisas posteriores indican que pudo tratarse de un misil disparado por las fuerzas ucranianas que se desvió.

Tanto el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, como el propio Duda, comparecieron el miércoles ante la prensa para confirmar que la teoría más plausible es la de la autoría ucraniana, aunque recalcaron que "la culpable última es Rusia", al haber iniciado la guerra.

Por su parte, Jakub Kumoch, responsable de política internacional de la oficina presidencial, ha afirmado este jueves que "hay imágenes de vídeo" que apoyan la teoría de que el misil fue disparado por Ucrania y ha subrayado que hay expertos polacos y estadounidenses" trabajando en la investigación "capaces de calcular la dirección desde la que vino el misil e incluso la cantidad de combustible que utilizó".

No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha confirmado que expertos ucranianos ya están en Polonia esperando a acceder rápidamente a la zona de la explosión en cooperación con la policía polaca, tras hablar con su homólogo polaco, Zbigniew Rau. "Ucrania y Polonia cooperarán constructiva y abiertamente en el incidente causado por el terrorismo ruso con misiles contra Ucrania", ha señalado en un tuit.

