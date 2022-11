La OTAN considera importante para la justicia y la rendición de cuentas la sentencia del vuelo MH17. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado este jueves que la sentencia de un tribunal de Países Bajos sobre el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en el este de Ucrania en julio de 2014 "marca un día importante para la justicia y rendición de cuentas". En un mensaje en redes sociales, Stoltenberg ha subrayado que "no puede haber impunidad para estos crímenes".

“The verdict reached by The Hague District Court marks an important day for justice and accountability in the downing of flight #MH17. There can be no impunity for such crimes. My thoughts are with the families and loved ones of the 298 innocent victims.“