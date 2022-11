Un tribunal de los Países Bajos ha confirmado en una sentencia que el avión de Malasia MH 17 derribado en 2014 sobre Ucrania fue alcanzado por un misil de fabricación rusa lanzado por las milicias prorrusas del Donbás y ha declarado culpables a tres los cuatro acusados, dos rusos y un ucraniano. En el derribo del MH17 murieron 298 personas.

El tribunal entiende que el misil, de tipo BUK, fue disparado de manera deliberada desde el campo de una granja cerca de Pervomaisk, en el este del país. Quienes lanzaron el misil pensaban que su objetivo era un avión militar.

El fallo declara culpables de asesinato a los ciudadanos rusos Igor "Strelkov" Girkin y Serguéi Dubinsky, y al ucraniano Leonid Kharchenko, y les condena a cadena perpetua. Por el contrario, absuelve al ruso Oleg Pulátov por ausencia de pruebas sobre su responsabilidad criminal.

Ninguno de los tres condenados está detenido ni se ha presentado en el juicio, por lo que han sido juzgados y condenados en ausencia. El acusado que ha sido absuelto fue el único que accedió a ser representado en el tribunal mediante abogados.

El tribunal recuerda que falta información sobre quién dio realmente la última orden de disparar contra el avión malasio hace ocho años desde un territorio controlado por rebeldes prorrusos.

"Es una decisión, sin duda, politizada, con la que no se puede estar de acuerdo. No se llegaron a presentar pruebas de peso ", ha criticado el jefe del comité de Asuntos Internacionales de la Duma o cámara de diputados, Leonid Slutski, a la agencia TASS.

Moscú considera que la decisión del tribunal holandés de condenar a dos exagentes de inteligencia rusos y a un líder separatista ucraniano "descuida la imparcialidad". Por lo tanto, según fuentes de las fuerzas de seguridad, no entregará a los dos condenados rusos.

Rusia acusa de imparcialidad al tribunal holandés y no entregará a los condenados

Relaciones con Rusia

Una de las claves del juicio es demostrar si Rusia tiene parte de responsabilidad en lo sucedido.

"Desde mediados de mayo de 2014, Rusia tenía por decirlo así un control general sobre la República Popular de Donetsk", ha establecido el juez que preside el tribunal, Hendrik Steenhuis. "Varios líderes tenían nacionalidad rusa y antecedentes en las fuerzas armadas rusas”, ha añadido.

Otros líderes en la RPD tenían una estrecha relación con Rusia y hablaban de "Moscú" o "el Kremlin" en las conversaciones interceptadas por las autoridades ucranianas.

Esto indica, ha señalado Steenhuis, que existía "una acción militar concertada" y que Moscú estaba involucrada en el conflicto y facilitó los combates en la zona. Pero como Rusia no se hizo responsable de su presencia en la zona, ni los acusados se han declarado miembros de las fuerzas armadas regulares rusas, "no pueden ser considerados parte" del Ejército ruso. "Por lo tanto, no tienen derecho a la inmunidad de combatientes", ha considerado el tribunal.