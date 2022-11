El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dado la bienvenida al pacto. "La iniciativa demuestra la importancia de la diplomacia discreta para encontrar soluciones multilaterales", ha dicho Guterres en Twitter.

“I welcome the agreement by all parties to continue the Black Sea Grain Initiative to facilitate the safe navigation of export of grain, foodstuffs and fertilizers from Ukraine.



The initiative demonstrates the importance of discreet diplomacy in finding multilateral solutions.“