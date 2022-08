Guerra en Ucrania

Después de seis meses de bloqueo como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, este martes ha atracado en Yibuti el primer buque fletado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) con trigo ucraniano para el Cuerno de África.

"Después de 14 días en el mar, el MV 'Brave Commander' ha llegado a Yibuti con 23.000 toneladas de trigo de Ucrania que se utilizarán para apoyar la respuesta humanitaria del PMA en Etiopía, donde más de 20 millones de personas se enfrentan al hambre", ha afirmado la sección africana del PMA en su cuenta de Twitter.

