Guerra Ucrania - Rusia, en directo | El OIEA asegura que el equipo clave de la central nuclear de Zaporiyia "está intacto"

"Esto es inaceptable y esta apuesta nuclear de Rusia debe terminar. Apoyo pleno al OIEA y Rafael Grossi (su director) para trabajar en pro de la zona de seguridad nuclear, tecnológica y física en torno a la central nuclear de Zaporiyia", ha escrito Borrell en su cuenta de Twitter.

“Greatly concerned over latest shelling at the illegally seized #Zaporizhzhia NPP over the weekend. This is unacceptable and this nuclear gamble by Russia must stop. Full support to @iaeaorg and @rafaelmgrossi to work towards nuclear safety &security zone around #ZNPP#EU4Ukraine“