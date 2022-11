Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia el 20 de noviembre: Rusia construye fortificaciones para frenar el avance ucraniano

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha dicho que la retirada de Rusia en Jersón se ha realizado "en un orden relativamente bueno" con respecto a las retiradas de Moscú de otros territorios. "Las pérdidas de vehículos probablemente fueron de decenas en lugar de cientos, mientras que las fuerzas rusas destruyeron con éxito gran parte del equipo que quedó atrás para negárselo a Ucrania", ha indicado en su parte diario de la guerra.

