O centro de Control de Tráfico e Salvamento Marítimo de Fisterra monitorizou nos últimos vinte anos 700.000 buques durante a súa navegación fronte á costa galega. Deles, 500 tiveron algún incidente.

Tralo afundimento do Prestige ampliáronse as vías de circulación do corredor marítimo polo que a diario circulan un cento de mercantes e afastáronse da terra.

Os portos refuxio O xefe da torre de Control de Tráfico e Salvamento Marítimo, Manuel Capeáns, sinala que este tempo houbo moitos cambios lexislativos que fan do mar un lugar máis seguro, coma a Lei de navegación marítima ou o Sistema nacional de resposta. Explica que ao longo do litoral galego hai "diversos puntos de lugares de refuxio" aos que levar un buque en situación de crise. Pero estes non son públicos, unha das chaves que ecoloxistas e profesionais do mar cuestionan. Fins Eirexas, secretario técnico de ADEGA, subliña que as autoridades "non se atreveron a designar un porto refuxio". Tamén o capitán da Mariña Mercante e profesor da Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas da Universidade da Coruña Julio Louro subliña que este é "un tema que non está resolto".

Criterios técnicos ou políticos Os protocolos deixan en mans do director xeral da Mariña Mercante a decisión última sobre que facer cun buque con problemas: hai que afastalo da costa ou achegalo? Capeáns matiza que "en función das circunstancias" é a persoa nese cargo a que "toma a decisión sobre cal é a mellor resposta a cada emerxencia concreta". Pero isto para Louro, que navegou durante vinte anos por mares e océanos de todo o mundo, non é dabondo. Cre que a xestión da crise debe ser competencia dun gabinete técnico e apunta que de todas as toneladas de chapapote espalladas pola costa tralo mayday do Prestige, só tres mil foron consecuencia do mal estado do buque, o resto atribúellas á "mala xestión". “Ningún político vai querer meter un barco nunha enseada porque sabe que vai perder todos os votos“ Dende ADEGA, Fins Eirexas, ve tamén aquí un risco non corrixido. Sostén que ante un verquido "ningún político vai querer meter un barco nunha enseada porque sabe que vai perder todos os votos, foi o que aconteceu durante a catástrofe do Prestige e o que volverá acontecer na vindeira".