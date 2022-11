El hundimiento del Prestige provocó una de las mayores catástrofes ecológicas de la historia, aunque al mismo tiempo generó la mayor oleada de solidaridad nunca antes vista en España. Más de 300.000 voluntarios llegaron a las costas gallegas procedentes de todos los puntos de la geografía española, y también de numerosos países extranjeros, para retirar el chapapote con sus propias manos. Aquella oleada fue conocida como la "marea blanca", en contraste con la marea negra de fuel que cubrió 2.000 kilómetros de costa y que abarcó desde Portugal hasta Francia, aunque fue Galicia la que se llevó la peor parte, con prácticamente todo su litoral contaminado.

El vertido de fuel llegó a tierra por primera vez tan solo dos días después de que el petrolero malherido emitiese la señal de auxilio, cuando se abrió una brecha en su costado el 13 de noviembre. A partir de entonces, mientras era remolcado de manera errática bajo las fuertes tormentas de la Costa da Morte, aquel barco no dejó de soltar su ponzoña en ningún momento, ni siquiera después de hundirse, cuando yacía en el fondo del océano partido en dos. Se calcula que en total liberó unas 63.000 de las 77.000 toneladas de fuel que transportaba.

Durante aquellos primeros días, la reacción del Gobierno central y autonómico, ambos dirigidos por el Partido Popular, fue la de transmitir una aparente normalidad que contrastaba con la inmensa mancha flotante que se movía al antojo de las corrientes y que comenzaba a llegar a la costa cada vez con mayor intensidad. En la memoria y en las hemerotecas han quedado los famosos "hilitos de plastilina" del entonces portavoz del Gobierno Mariano Rajoy, cuando el buque ya estaba hundido; o las palabras del ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, quien aseguró que "la rápida actuación de las autoridades españolas hace que no temamos por una catástrofe ecológica", cuando el fuel ya había llegado a Muxía; o las del ministro de Defensa, Federico Trillo, proclamando que las playas estaban "esplendorosas"; o los anuncios de que el peligro había pasado por parte del presidente de la Xunta gallega, Manuel Fraga, y de su conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga.

Esta pasividad política se tradujo en una alarmante falta de recursos a la hora de hacer frente a la marea negra que se cernía sobre la costa gallega. Los pescadores y mariscadoras, que veían con sus propios ojos cómo el chapapote ya lo manchaba todo, se lanzaron a defender su principal medio de vida, levantando barreras en las rías y saliendo al mar para recoger el fuel. En mayor o menor medida, y ante el vacío de las autoridades, toda la población de la costa gallega intentó dar respuesta a una catástrofe que suponía para ellos la mayor amenaza a la que se habían enfrentado. No tardaron en verse respaldados por cientos de miles de voluntarios.

"Muchos voluntarios, pero poca organización"

Uno de ellos fue Sven Schwebsch, un alemán que se encontraba en Vigo cuando se produjo el naufragio del Prestige, y que aprovechó las vacaciones de Navidad para desplazarse a Carnota, “el lugar con más fuel de toda Galicia”. Cuando llegó, se encontró con que "había muchos voluntarios, pero poca organización", por lo que centró sus esfuerzos en coordinar a las miles de personas que, como él, habían acudido para trabajar de manera desinteresada.

Aunque en un primer momento la llegada de voluntarios se produjo de manera espontánea, pronto la Xunta comenzó a gestionar aquel flujo que amenazaba con desbordar las pequeñas poblaciones de la costa gallega. Pero este respaldo duró apenas unos meses, hasta julio de 2003, cuando el Gobierno gallego dio por concluido el voluntariado oficial. Entonces, Sven decidió seguir en Carnota, porque "aún quedaba mucho chapapote por limpiar", trabajando con grupos de entre 5 y 35 personas que se hacían llamar “voluntariado libre”. Según cuenta, se autofinanciaban con "pequeñas donaciones de la gente", que les permitía pagar el alquiler de la casa en la que dormían, la electricidad, el agua, la comida... "Solo teníamos gastos, ningún ingreso, ni antes ni ahora. He dejado miles de euros en esto. Para mí es importante, porque si entra dinero, se ensucia todo", expresa.

“Sven Schwebsch, voluntario: Cuando ves algo así, automáticamente sabes que tienes que hacer algo“

Según continúa describiendo Schwebsch, en aquellos grupos nunca hubo voluntarios de la zona, sino que venían de otras partes de Galicia, del resto de España y de más de 25 países, como Canadá, Suecia o Italia. Siguieron limpiando las playas hasta finales de 2005, a pesar de que las autoridades "intentaban dificultar" su trabajo, ya que "echaron a voluntarios de varios pueblos porque no querían que se viesen muchos monos blancos". "El Estado quería esconder el problema del chapapote", denuncia.

Preguntado que por qué hizo todo aquello, Sven Schwebsch no duda a la hora de responder que "no hace falta motivación cuando ves algo así. Automáticamente, sabes que tienes que hacer algo". Después de 2005, este alemán se marchó de Carnota, pero regresó más tarde para instalarse definitivamente en esta población. En la actualidad, sigue limpiando sus playas, pero ahora de plásticos, ya que "el Prestige no es un tema cerrado, y está representado por nuestra dependencia de los productos derivados del petróleo".