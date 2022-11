El 13 de noviembre de 2002, el Prestige, un buque operado bajo bandera de Bahamas y con una carga de 77.000 toneladas de fuel, emitió una señal de auxilio a su paso por la Costa da Morte, que recibió el Centro de Salvamento de Finisterre. El desvencijado petrolero, de 243 metros de eslora y 26 años de antigüedad, había salido de San Petersburgo semanas atrás y se dirigía hacia Gibraltar, donde recibiría instrucciones sobre su siguiente destino, seguramente Singapur, en la que debía de ser su última singladura antes de acabar en el desguace. Comenzaron así seis días frenéticos que culminaron con la embarcación partida en dos y hundida a miles de metros de profundidad, a 250 kilómetros del Cabo de Finisterre.

Casi inmediatamente después de producirse la llamada de socorro, el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, dio la orden de alejar por todos los medios aquella chatarra flotante de la costa. Quizá se trataba de la solución más intuitiva, pero terminó siendo el detonante de una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia.

Durante su recorrido errático empujado por los remolcadores españoles, con una brecha de varios metros abierta en su costado derecho, el Prestige fue dejando a su paso un reguero de miles de toneladas de fuel. La estrecha vigilancia de Francia primero, y después de Portugal, que no querían que aquel gigante moribundo enfilara hacia sus costas, convirtió el trayecto en un viaje hacia ninguna parte que finalizó de forma abrupta cuando la estructura fatigada del petrolero no aguantó más y reventó, precipitándose hacia el fondo del océano y liberando en su caída gran parte de la ponzoña que aún guardaba en su interior.

“Probablemente, la mejor opción hubiese sido meter al Prestige en la ría, pero quién lo sabía entonces”, reconoce José Domínguez , patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Corcubión durante aquellos días de otoño de 2002. “Una vez en puerto, ese fuel se podría haber trasegado a tierra, y no tendría por qué haber ningún problema, pero no se puede culpar a ninguna autoridad, porque nadie lo quería”, prosigue, y considera que “si hubieran metido al barco aquí, Corcubión se hubiera llenado de manifestaciones, porque la gente hubiera reaccionado mal, eso seguro, aunque era un bien común y habríamos tenido que aceptarlo”.

Lavado constante

Hay un factor fundamental que ha jugado a favor de la regeneración de la Costa da Morte después de verse anegada de chapapote: la impetuosidad de sus aguas. Las fuertes corrientes, en combinación con la violencia del oleaje, han ayudado a limpiar la mayor parte del litoral. Sin embargo, los pescadores y mariscadoras, que son quienes mejor conocen este mar, creen que las huellas del petrolero aún son visibles después de 20 años.

“Desde mis conocimientos, como patrón y profesional dentro de la pesca artesanal durante toda mi vida, creo que los daños aún siguen. Hay sitios donde antes era muy abundante el pescado y ahora no lo hay. Por ejemplo, el pulpo quedó erradicado en muchas zonas después del accidente del Prestige. Y posiblemente ocurra lo mismo con otras especies de cerco y pelágicas”, valora José Domínguez.

Domínguez está jubilado, pero sigue acudiendo frecuentemente a la cofradía de la que fue patrón durante 30 años, y que está ubicada en el puerto de Corcubión. A espaldas del edificio, la ría del mismo nombre se adentra hacia Cee salpicada de pequeñas embarcaciones, hasta desembocar en una playa sobre la que distingue un enjambre de mariscadoras, que filtran la arena en busca de sus preciados frutos. A este grupo, que ha trabajado toda la mañana bajo una lluvia constante, pertenecen Nuria y Leopoldo. Cuando se produjo el desastre del Prestige, ella era la presidenta y él el secretario de la agrupación de marisqueo a pie, dentro de la cofradía de Corcubión.

"Si se hubiese metido aquí el Prestige, está claro que el daño no iba a ser tan grande. Lo que pasa que era una decisión difícil, porque los alcaldes se negaron", afirma Leopoldo, mientras termina de cargar las mallas llenas de almejas y berberechos en el maletero del coche, para llevar a analizar el marisco antes de venderlo. "Si a nosotros en aquel momento nos meten el petrolero, lo tragamos, qué vamos a hacer. Por lo menos aquí, en la Ría de Corcubión, pero no en las Rías Baixas, porque allí la gente es de otra forma, y probablemente lo hubieran impedido", asegura.

Nuria asiente y agrega: "Si el chapapote no toca las Rías Baixas, no hubiese pasado nada, así de claro. Nadie iba a protestar, porque aquí no se protesta. Pero si los políticos ganaron incluso más votos...".

Nuria y Leopoldo no creen que el vertido de 2002 siga afectando a los moluscos que recogen diariamente en la ría, aunque aseguran que "estamos pagando de otra manera las consecuencias del Prestige, porque antes mariscábamos normalmente, y ahora nos vemos obligados a someter a almejas y berberechos a unas analíticas que antes del Prestige no se hacían". Este proceso, según lamentan, provoca que los moluscos lleguen menos frescos al punto de venta y pierdan valor, lo que repercute en sus ingresos.