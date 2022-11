El 13 de noviembre de 2002, pasadas las tres de la tarde, un petrolero monocasco liberiano, con bandera de Bahamas y armador griego, el Prestige, lanza un SOS a 50 kilómetros de Finisterre. Presenta una vía de agua causada, probablemente, por un golpe de mar. Va cargado con 77.000 toneladas de fuel que empieza a verter al mar.

Pese a las dos décadas transcurridas, las gentes de Camariñas recuerdan perfectamente el suceso. "Estaba en mi bar, el Piña", rememora Jacky, presidenta de la Asociación de Marisqueo del Concello. "La situación del mar era ya mala. Oíamos hablar de que había un barco que tenía unos problemas, unas averías.... Vinimos aquí y nos encontramos que estaba el Prestige por fuera de las Quebrantas. Lo veíamos perfectamente", nos cuenta desde el Alto da Vela, un mirador que se asoma a la Costa da Morte, desde Camariñas a Muxía.

Andrés, marinero de Lira, se asombra de cómo ha pasado el tiempo. "Estaba ahí en Carnota, en un bar, y escuchamos que había un barco que tuvo un golpe de mar e hizo una vía de agua. El día 20 o 21 ya empezaron a llegar aquí galletas, y un día o dos después ya no se pudo trabajar", recuerda. "De pronto llegó la oscuridad", señala Carmen, percebeira de Camelle. Digna, también percebeira, recuerda que "era mucho, mucho... lo que llegaba desde el mar". Olas negras que lo oscurecieron todo. Sobre todo el futuro.

Las noticias de la amenaza de un macro vertido pusieron en alerta también a Pedro Armestre, fotoperiodista, que las seguía con inquietud desde Madrid. Reconoce que se subía por las paredes y el 17 de noviembre no pudo más. Llegó a Coruña al anochecer y su primer impacto fue ver un cormorán lleno de fuel en la orilla. "Cuando me aproximé a él salió corriendo por la playa huyendo de mí. Es una imagen que sigo recordando con mucha fuerza porque es un pájaro totalmente débil huyendo de una amenaza y caminando hacia ella. Porque la amenaza estaba dentro del agua".

Nos lo cuenta desde la playa de Carnota. Hoy, impoluta, cuesta creer que hace 20 años fuera una de las más dañadas. Pedro recorrió durante más de un mes los puntos más afectados, que fueron muchos. Xaquim Rubido, presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa y portavoz, en 2002, de 'Nunca Mais' y Fins Eirexas, secretario técnico de la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (ADEGA), también recuerdan sus temores. "La cosa tenía muy mala pinta", dice Xaquim. "Yo trabajaba en una investigación sobre la cobertura de cuestiones medioambientales en los medios gallegos", señala Fins, "¡y en esto llegó el Prestige!"

La noticia también sorpendió en pleno trabajo a Eva Saldaña y Asunción Ruiz, actuales directoras ejectutivas de Greenpeace y Seo Birdlife respectivamente, que se movilizaron en pocos días. Pero la primera reacción fue sobre el terreno. "En la ría de Arousa, los marineros fueron los que salieron inicialmente, en sus barcos, a quitar el chapapote", dice Xaquim. "La primera cuadrilla de Camariñas fuimos los clientes de mi bar y yo", recuerda Jacky.

'Nunca Mais', 20 años después

'Nunca Mais' fue un movimiento transversal que canalizó la rabia y la impotencia de los gallegos. Su primera convocatoria, una manifestación en Santiago, fue la protesta más grande nunca vista en España por una causa medioambiental. "Había cabreo", señala Sandra Insúa, actual alcaldesa de Camariñas, elegida concejal en mayo de 2003. "A Santiago fue todo el que pudo". 200.000 personas llenaron la plaza del Obradoiro. "Fue indescriptible, era una cosa especial”, recuerda emocionado Xaquím. Era el 1 de diciembre.

Dos décadas después para Andrés, Jacky y Dolores las razones de aquella histórica movilización siguen vivas. "En aquel momento todo se hizo tan mal. Los políticos siempre dicen que nadie quería acoger el barco en su puerto", dice Andrés. "La gente no quiere muchas cosas y cuando las ponen, las tenemos que tragar. Y ahí lo pasearon hasta que hicieron un desastre por todos los lados". "Les vino muy grande, no sabían qué hacer con él. Hilillos, hilillos", acusa Jacky con sorna. Recuerda así la comparecencia en la que el entonces vicepresidente del gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que del barco sumergido a 3.600 metros y partido en dos, salían unos "hilillos como de plastilina" y que el fuel en su interior iba a solidificarse.

No ocurrió tal cosa, como vaticinaban 67 científicos expertos en Mar de la Universidad de Vigo en un manifiesto en el que criticaban que las autoridades no escucharan a la ciencia. Ana Bernabeu, investigadora experta en Mareas Negras, fue una de las firmantes. "Alejar el barco no hizo sino empeorar las cosas. Las decisiones no se tomaron con un criterio científico".