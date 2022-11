Desde la CEOE, su presidente, Antonio Garamendi, no está de acuerdo con el planteamiento de estas movilizaciones, ya que considera que "la negociación colectiva está funcionando" y que, aunque se puede hablar de subir los salarios, es muy difícil establecer una subida generalizada y menos aún acorde a la inflación: "Hay muchas fórmulas para buscar", ha indicado en RNE.

Las Mañanas de RNE - Antonio Garamendi, CEOE: "No decimos que no puedan subir los salarios, pero sí que no pueden subir igual que la inflación" - Escuchar ahora