El think tank estadounidense pronostica que Rusia continuará con operaciones militares "convencionales" hasta bien entrado 2023 "en lugar de escalar" el conflicto con el uso de armas nucleares tácticas o "de reducir sus objetivos" en busca de alguna "salida". El invierno , asegura el ISW, "suele ser la mejor estación para la guerra mecanizada en Ucrania" ya que la congelación de ríos y arroyos facilitan el avance campo través. La primavera, en cambio, añade el ISW suele ser una "pesadilla" porque el deshielo llena convierte el terreno en un "mar de fango".

En otros frentes, las fuerzas rusas han continuado estableciendo posiciones defensivas en la orilla occidental del río Dnipro, mientras que las tropas ucranianas han consolidado sus ganancias a lo largo de la línea Svatove-Kreminna, según el Instituto de Estudios para la Guerra (ISW) . En Donetsk, el ejército de Moscú ha logrado "ganancias marginales" alrededor de la ciudad, ha añadido el think tank estadounidense.

El transporte de grano ucraniano ha quedado en suspenso este fin de semana después de que Rusia se retirara del acuerdo sobre sus exportaciones , una decisión criticada por Kiev, Washington y la Unión Europea. Nueve buques de carga pudieron utilizar el corredor del Mar Negro el sábado y otros diez estarían preparados para hacer lo mismo en ambas direcciones, aunque el Centro de Coordinación Conjunta (CCC), que supervisa el acuerdo, ha confirmado que no se había aprobado ningún movimiento de carga para este domingo. Moscú ha dicho que la decisión se ha tomado tras un ataque con drones a su flota en Sebastopol, en Crimea , del que acusa a Ucrania y a Reino Unido. Sin embargo, Ucrania ha denunciado que se trata de un "falso pretexto" y ha pedido que se presione a Rusia para que "vuelva a comprometerse con sus obligaciones" en virtud del acuerdo mediado por la ONU y Turquía, el único entre Moscú y Kiev desde el inicio del conflicto .

En otros frentes como Bajmut y Donetsk, las fuerzas no están logrando avances significativos , según el Instituto de Estudios para la Guerra (ISW) , que añade que las tropas ucranianas están llevando a cabo operaciones de contraofensiva en dirección a Kreminna y Svatove.

Jueves 27 de octubre, día 246 de la guerra: Ucrania reconoce que su contraofensiva en Jersón se ha ralentizado y lo achaca a la lluvia y el terreno

Ucrania ha reconocido en las últimas horas que su contraofensiva en Jersón, en el sur del país, se ha ralentizado por el clima húmedo y la irregularidad del terreno, mientras prosiguen los combates en el noreste por el control de las ciudades de Kreminna y Svatove, en la región de Lugansk, y en la región de Donetsk.

El ministro de Defensa de Ucrania, Olessii Reznikov, ha señalado en las últimas horas que la contraofensiva de Jersón estaría resultando más dura y lenta que la de Járkov por dos razones. La primera de ellas, la naturaleza del terreno: "El sur de Ucrania es una zona agrícola, con muchas canalizaciones para el riego que los rusos están usando como trincheras", ha afirmado Reznikov, en declaraciones recogidas por Reuters. El segundo motivo serían las "condiciones climáticas", que hacen más difícil el desplazamiento de vehículos militares de combate con ruedas después de las lluvias.

No obstante, Ucrania mantiene sus operaciones en el noroeste de Jersón, según recoge en su informe diario el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). El think tank estadounidense también recoge que Rusia continúa preparando posiciones defensivas a ambas orillas del río Dniéper. Moscú se estaría preparando para combates callejeros en Nova Kakhovka mientras se retira de algunas poblaciones muy cercanas a la propia capital, lo que sugeriría -según el ISW- que el ejército ruso "no espera mantener [bajo su control] la ciudad de Jersón, incluso teniendo intención de luchar por ella".

En el noreste del país, en la región de Lugansk, Rusia y Ucrania luchan por el control de las ciudades clave de Kreminna y Svatove, dos localidades actualmente en manos de Moscú, donde se mantienen "intensos combates", según las autoridades prorrusas citadas por Efe. En el este, en la región de Donetsk, Rusia intenta hacerse con el control de Bakhumt y Avdiivka, donde las tropas ucranianas estarían resistiendo según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. La primera de estas dos localidades se encuentra en la carretera que conduce a Sloviansk y Kramatorsk.

Naciones Unidas presentó este miércoles una nueva plataforma con imágenes vía satélite sobre el patrimonio cultural destruido en Ucrania desde el inicio de la guerra. La plataforma -por ahora solo accesible para investigadores- es administrada por el Centro de Satélites de Naciones Unidas (UNOSAT) con información de la Unesco, informa Efe. Hasta la fecha, han sido destruidos o dañados 207 bienes culturales, entre ellos el Teatro Drama de Mariúpol y el Palacio de la Cultura de Mykolaiv.