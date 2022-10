El nuevo inquilino del número 10 de Downing Street ha insistido en que su prioridad es la economía y que su Gobierno tednrá que "tomar decisiones complicadas para restaurar la estabilidad económica y la confianza". "En momentos de dificultad voy a proteger siempre a los más vulnerables. Siempre voy a defender los valores y principios de este país", ha recalcado Sunak.

El primer ministro ha anunciado que el ministro de Economía, Jeremy Hunt presentará "en las próximas semanas" las medidas económicas y que su Ejecutivo "va a restaurar la estabilidad económica con equidad y las medidas adecuadas".

Durante su breve mandato, Truss presentó un plan económico que incluía una bajada histórica de impuestos en el país para afrontar la elevada inflación y que generó turbulencias en los mercados financieros, obligando a la ahora ex primera ministra a dar marcha atrás y destituir al ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, quien fue sustituido por Hunt.

Ya como titular de Economía, Hunt reconoció que el plan fiscal de Truss contenía "errores" que serían subsanados en una nueva versión que tenía previsto anunciar el 31 de octubre. Sin embargo, este miércoles, Hunt ha afirmado que el anuncio del nuevo plan fiscal se pospone hasta el próximo 17 de noviembre para que refleje los "pronósticos económicos más precisos posibles".

“Prime Minister @RishiSunak & Chancellor @Jeremy_Hunt have agreed the Autumn Statement will be delivered on 17 November with an @OBR_UK forecast. It will contain the UK’s medium term fiscal plan to put public spending on a sustainable footing, get debt falling & restore stability. pic.twitter.com/3wiSAU1iaK“