La permanencia de Hunt al frente de la cartera de Economía ha sido el primer anuncio oficial que ha hecho oficial Sunak. Hunt fue designado ministro de Economía por Truss hace tan solo 11 días, tras el tremendo revés de los mercados provocado por su plan de recortes fiscales.

Hunt se ha reunido brevemente con el jefe de Gobierno en su residencia oficial antes de que se hiciera público el anuncio de su continuidad como titular de Economía. Se espera que el político conservador mantenga sus planes de comparecer el próximo lunes en la Cámara de los Comunes para desgranar su hoja de ruta financiera a medio plazo.

“The Rt Hon Jeremy Hunt MP @Jeremy_Hunt has been re-appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury. #Reshuffle pic.twitter.com/Z2RepjNHj2“