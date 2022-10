Reino Unido

El nuevo ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, ha reconocido este sábado que el plan fiscal presentado por su predecesor, Kwasi Kwarteng, hace tres semanas contenía “errores” que serán subsanados en una nueva versión que él mismo anunciará el 31 de octubre.



En su primera entrevista tras asumir el viernes el cargo, en el canal “Sky News”, Hunt ha admitido la equivocación de haber querido bajar los impuestos a los más ricos en momentos de dificultad económica. “Fue un error rebajar la tasa (del 45 % al 40 %) a los más ricos cuando íbamos a pedir decisiones difíciles en impuestos y gasto”, ha dicho.

La primera ministra, Liz Truss, ha rectificado su plan de mantener el impuesto de sociedades en el 19 % y ha recuperado el proyecto del anterior Gobierno de Boris Johnson de elevarla al 25 %, tras la tormenta financiera desatada por el "mini" Presupuesto presentado por Kwasi Kwarteng.





Dice que Truss tendrá que adoptar medidad "duras"

Hunt ha adelantado, además, que el Ejecutivo encabezado por Liz Truss va a tener que adoptar medidas "duras" para equilibrar las cuentas, lo que implicará pedir a todos los ministerios que presenten planes de ahorro y renunciar a varios recortes de impuestos.



"El gasto no subirá tanto como la gente quiere, y habrá que buscar más ahorros, y tampoco tendremos las bajadas de impuestos que yo esperaba, por lo que habrá algunos que tendrán que subir. Esa es la realidad de la situación a la que nos enfrentamos", ha agregado.



En cualquier caso, Hunt dijo que no volverán los niveles de austeridad aplicados en 2010, tras el estallido de la crisis financiera, por el Gobierno de David Cameron. Pese a haberse declarado en muchas ocasiones partidario de bajar los impuestos, ha admitido que "no tiene sentido hacerlo recurriendo a más endeudamiento".