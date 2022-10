Entidades y bancos siguen trabajando para cerrar un acuerdo que alivie a las familias más vulnerables por la subida de tipos de las hipotecas. Se espera que este jueves el Banco Central Europeo (BCE) vuelva a subirlos.

El dato de hipotecas del mes de agosto publicado por el INE revela que hay 36,721 viviendas inscritas, lo que supone un 10,5 % más en tasa anual. El importe medio de las hipotecas también sube un 5,4 % y se sitúa en los 145,287 euros.

¿Qué implica ampliar el periodo de amortización de una hipoteca?

Ampliar el periodo de amortización de una hipoteca supondría un respiro para muchas personas hipotecadas en la actualidad, pero no es la solución al problema: "En principio podría ser una buena medida. Alargar un año la hipoteca significa reducir diez o 15 euros nuestra cuota hipotecaria. Y esto no supone un gran ahorro. Además, a esto hay que añadirle el incremento de intereses que supondría para muchas familias incrementar el plazo. Y esto se traduce siempre en más intereses", explica Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) en 'La Hora de la 1'.

Para la experta, la posibilidad de ampliar el periodo de la hipoteca debe tener una serie de condiciones para que en el futuro no sea contraproducente: "Existe la posibilidad de que oferten ampliar la hipoteca en uno o dos años. La hipoteca es realmente tacaña, sobre todo si tenemos en cuenta a las familias vulnerables. Si le vas a ofrecer esa medida de bajar diez o 15 euros de su cuota al mes, al menos diles que no le va a incrementar el coste de la hipoteca. Si no se hace esto último es un poco pan para hoy, hambre para mañana".