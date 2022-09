La subida de tipos de interés y, a su vez, el encarecimiento de las hipotecas de tipo variable ha hecho saltar las alarmas de muchos consumidores ligados a este tipo de préstamos. Haciendo números, y tomando como referencia una hipoteca media -100.000 euros-, la subida del euríbor podría traducirse en un incremento de la cuota de más de 2.000 euros al año. Es por ello que la opción de cambiarse de una hipoteca variable a fijo ha ganado puntos en las últimas semanas, ante la tranquilidad de pagar siempre la misma cuota.

Hablamos con el responsable de hipotecas en HelpMyCash.com, Miquel Riera; la presidenta de la Asociación de usuarios financieros (Asufin), Patricia Suárez; y el presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Santos González, sobre los pasos a seguir, el coste del proceso y las ventajas e inconvenientes de cambiar de una hipoteca variable a fija.

La subida del euríbor a 12 meses, que alcanzó la pasada semana una tasa diaria del 2,5 % , su nivel más alto desde enero de 2009, lo que añade es “un plus de incertidumbre” , señalan desde Asufin. En función de cómo esté este índice a la hora de revisar esa hipoteca, la cuota de la misma experimentará un cambio al alza. Es algo que no ocurre con una hipoteca fija.

En cambio, si el cliente contrata una hipoteca fija nueva para cancelar su hipoteca variable, los gastos serán mayores: habrá que pagar la tasación de la vivienda, la posible comisión de apertura del nuevo préstamo (aunque los bancos no suelen cobrarla), la comisión por amortización anticipada de la hipoteca que se liquide (entre el 0 % y el 1 % de su importe pendiente, según lo que se indique en su escritura) y sus gastos de cancelación registral (unos 1.000 euros de media).

“Depende de la operación que se lleve a cabo para formalizar el cambio”, añade el responsable de hipotecas en HelpMyCash.com. Si un cliente se pasa al tipo fijo con una novación o una subrogación, le podrán cobrar la tasación de su vivienda (unos 300 euros de media) y una comisión que, por ley, no puede superar el 0,15 % sobre el importe pendiente, aunque en la escritura se indique una comisión superior. Además, si el cambio se produce a partir del cuarto año del plazo, esta comisión no se puede cobrar.

¿Los bancos están predispuestos a negociar?

Según Asufin, esto va a depender del préstamo que tengamos, el capital que quede por amortizar y, en general, y como en todos los casos, el perfil de cliente. Si bien, cabe destacar que no están obligados por ley a ofrecer una alternativa.

Por su parte, el presidente de la Asociación Hipotecaria Española afirma que “las familias no van a encontrar en el mercado una oferta a la baja”: “Las entidades financieras no pueden actuar sobre el índice, que lo marca el mercado y es el que está subiendo”, recalca, por lo que a su juicio “no hay gran posibilidad de que el mercado pueda hacer una gran negociación que palíen la subida”.