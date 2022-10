El Fondo monetario Internacional (FMI) ha aprobado un nuevo crédito de 1.300 millones de dólares para hacer frente a la emergencia alimentaria que vive Ucrania a consecuencia de la invasión rusa. En un comunicado, el organismo financiero internacional ha explicado que, tras siete meses de guerra, Ucrania se encuentra en una situación de "tremendo sufrimiento humano y dolor económico", por lo que necesita ayuda financiera urgente tanto por la vía fiscal como por la exterior.

“IMF's Board approved $1.3 billion in emergency financing for Ukraine today. The money will help close a financing gap from shortfalls in grain exports. https://t.co/1xtVzsqHW9“