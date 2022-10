Zelenski: Putin comienza a "preparar a su sociedad" para usar armas nucleares

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado en una entrevista emitida este viernes por la BBC que el Gobierno del presidente ruso, Vladímir Putin, ha comenzado a "preparar a su sociedad" para el posible uso de armas nucleares, aunque ha puntualizado que "no están preparados para hacerlo" por ahora.

"No saben si las van a usar o no. Creo que es peligroso incluso hablar sobre ello", ha sostenido Zelenski en una conversación grabada en su oficina en Kiev.

