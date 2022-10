Las tropas rusas han desconectado por completo la central nuclear de Zaporiyia, según ha informado la energética estatal ucraniana Energoatom. El pasado 11 de septiembre, Rusia detuvo el último reactor operativo de esta central, que lleva desde marzo bajo el control del ejército ruso, y Putin se apropió de ella este miércoles por decreto.

"Esta noche, a las 00:59 horas, debido a un nuevo bombardeo de las tropas rusas, la última línea eléctrica que conecta con el sistema de energía -la de 750 kilovatios Dnipovska- fue dañada y desconectada del sistema de energía", ha indicado Energoatom en un mensaje a través de Twitter.

“Tonight at 00:59 am, due to another shelling by russian troops, the last 750kV ZNPP – Dniprovska transmission line linking the facility to the power system was damaged and down.



