El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha agradecido esta noche al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y al primer ministro de Portugal, Antònio Costa, el apoyo de ambos países por acoger a Ucrania en una candidatura conjunta para organizar la Copa Mundial de Fútbol en 2030. "La candidatura conjunta de España, Portugal y Ucrania para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2030 es más que un símbolo de fe en nuestra victoria conjunta. Ucrania resistirá, prevalecerá y será reconstruida gracias a la solidaridad de sus socios", ha publicado esta noche Zelenski en un mensaje en su perfil oficial de Twitter.

“The joint bid of Spain, Portugal & Ukraine to host the 2030 FIFA World Cup is more than a symbol of faith in our joint victory. Ukraine will endure, prevail & be rebuilt thanks to the solidarity of its partners. Grateful for the support to ¿¿ & ¿¿ @sanchezcastejon @antoniocostapm“