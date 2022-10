El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano ha compartido el vídeo de un hombre que ha mostrado su apartamento en Zaporiyia después de que fuera alcanzado por un misil ruso esta mañana. Casi todo el edificio ha sido destruido. En el video, él está buscando la correa para que su perro salga de la casa.

“Man showed his apartment in #Zaporizhzhia after it was hit by a #Russian missile this morning. Almost everything was destroyed. In the video, he is searching for the leash for his dog to get together out of the house.



