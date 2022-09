Hacer la compra cuesta ahora un 14 % más que hace un año. Y no hablamos de caprichos ni homenajes, sino de la alimentación de las familias, que es la base de la salud de un país. Por ello, hemos consultado a dos expertos en nutrición para descifrar el rompecabezas y conformar una cesta de la compra variada y saludable, sin arruinarse en el intento.

"Esto no tiene demasiada opinión", comenta el doctor Jesús Román, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA), "una dieta saludable estaría alrededor de la dieta mediterránea". Eso significa frutas, verduras, "no de vez en cuando, sino diariamente", además de legumbre, pescado, aceite de oliva, lácteos y, por supuesto, pan, "preferiblemente integral". "Después, de carne, pongamos un par de veces a la semana, preferiblemente pollo o cerdo, que es más barato", agrega.

El ideal que describe dista mucho de la lista de 30 productos básicos por 30 euros elaborada por Carrefour, que no incluye huevos ni leche o carne fresca, pero sí chocolate blanco o mermelada de melocotón. "Hubiera sido mejor menos de 30 productos, pero con una calidad superior", valora la doctora Carmen González Vázquez, directora del Máster en Nutrición, Obesidad y Técnicas Culinarias de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

La especialista cree que la clave está en las posibilidades que nos abren esos alimentos: "Incluiría productos frescos que nos permitan hacer un sofrito. Al final son la base de la gran mayoría de los platos que consumimos en España: cebolla, ajos, pimiento verde y rojo… Básicos del día a día que nos permitan hacer muchas combinaciones".

Las verduras en conserva o congeladas no pierden su valor nutricional

Y en esa amplia base están las hortalizas, que -como recalcaba Román- deberían estar en nuestra mesa todos los días. "Están a un precio cada vez más elevado", reconoce González Vázquez, por lo que recuerda que se puede recurrir a su versión en latas y botes de conserva, así como en congelados.

"Hay veces que se nos olvida que existen y son una maravillosa opción para abaratar costes. Es verdad que la verdura fresca es más agradable y fácil de cocinar, porque no pierde tanta agua en el descongelado, pero es la textura lo que se ve modificado, nutricionalmente no", explica la docente de UNIR.

"No es un drama y tiene un buen valor nutritivo", coincide el doctor Jesús Román, de SEDCA, que prefiere las piezas de fruta, con toda su fibra y nutrientes, al popular zumo envasado que aparece en la lista de Carrefour. "No es que sea perjudicial, pero yo no lo consideraría un producto básico. Si te dan naranjas, pues te haces tú un zumo".