Este lunes, Carrefour ha publicado en su página web la cesta de 30 productos básicos por 30 euros que ya adelantó el pasado miércoles. No incluye huevos, leche ni productos frescos como carne, pescado o fruta, pero sí contiene harina, pan de molde, galletas, zumos, atún en lata y productos de droguería e higiene como gel de baño y lavavajillas.

Este lunes, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se han reunido con las asociaciones de consumidores y de supermercados del país. Díaz ha asegurado que les ha trasladado la misma propuesta que ya hicieron la semana pasada a Carrefour.

La ministra ha matizado que la cesta de la cadena francesa, tal y como se ha presentado este lunes, "no se acomete" a los requisitos que ya pedía la semana pasada, que incluyera alimentos frescos como carne, pescado, frutas y hortalizas.

Zumos, galletas y chocolate, pero sin huevos ni leche

La cesta ofrece productos como pan de molde, zumo de naranja, limón y zanahoria, galletas María, cereales, mermelada de naranja, café y chocolate blanco. No obstante, entre la lista no aparecen bricks de leche, huevos ni alimentos frescos como carne, pescado, frutas y hortalizas. Esto, a priori, no va en consonancia con lo que ya pedían Díaz y Garzón el pasado jueves: que la cesta incluyera productos frescos como huevos, pescado, carne, y frutas.

Por otro lado, Carrefour ofrece espirales vegetales de pasta, maíz, champiñones y atún en lata, pimientos de piquillo y caldo de pollo. Cambia el aceite de oliva por un litro de aceite de girasol, y añade otro de vinagre de vino blanco.

No obstante, la cesta no solo incluye comida, sino también productos de droguería e higiene femenina como 12 rollos de papel higiénico, lavavajillas, lejía perfumada y detergente para 30 lavados. Además, también ofrece compresas.

Si los productos que figuran en la web se ordenan por precio, los más baratos son la sal (0,25 euros) y el vinagre de vino blanco (0,55 euros). Por otro lado, los más caros son el aceite de girasol (2,54 euros) y el detergente a mano para ropa delicada (1,99 euros).

Imagen promocional de la cesta de productos básicas en la web de Carrefour. RTVE.es

Tal y como indica la multinacional, el precio de cada uno de los productos de su cesta se mantendrá sin cambios hasta el 8 de enero 2023. Todos son de marca Carrefour y pretenden ofrecer "la máxima calidad" con "el precio más bajo del mercado". Además, cada uno de los bienes podrá adquirirse de forma individual.