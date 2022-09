14 horas ¿Cuánto cuesta ahora una lista de la compra equilibrada? 01:37 Una de las grandes cadenas de supermercados ha presentado su cesta básica por 30 euros, pero sin carnes ni pescados ni leche o aceite de oliva. ¿Cuánto cuesta ahora mismo una lista de la compra equilibrada con productos frescos como la que proponen desde el Ejecutivo? Hacemos la prueba y “llenamos” un carrito virtual con 22 productos fundamentales para una dieta saludable y variada con lo que podríamos cubrir las comidas de varios días y el precio final son 35 euros. Aunque hay que tener en cuenta que solo hemos incluido una unidad por producto. Informa Rosa Guardado Más opciones

