Adiós a Gorbachov: "Fue un hombre único que cambió el curso de la historia"

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha destacado igualmente el "coraje" y la "integridad" del último presidente de la URSS. En su cuenta de Twitter, el líder conservador ha señalado sentirse entristecido al conocer el fallecimiento de Gorbachov, especialmente "en un tiempo de agresión de (Vladímir) Putin en Ucrania".

"Siempre admiré el coraje y la integridad que mostró al llevar la Guerra Fría a una conclusión pacífica. En una época de agresión de (el presidente ruso) Putin en Ucrania, su incansable compromiso de abrir la sociedad soviética sigue siendo un ejemplo para todos nosotros", ha resaltado.

“I'm saddened to hear of the death of Gorbachev.



I always admired the courage & integrity he showed in bringing the Cold War to a peaceful conclusion.



In a time of Putin’s aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all.“