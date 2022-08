Su defensa continua de la Perestroika, la política reformista con la que abrió las puertas de lo que hoy es Rusia, le han mantenido hasta su muerte como uno de los líderes políticos más respetados en todo el mundo.

Así lo ha reconocido nada más enterarse de la noticia de su muerte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha escrito en Twitter: "Mijaíl Gorbachov era un líder confiable y respetado. Jugó un papel crucial para poner fin a la Guerra Fría y derribar el Telón de Acero. Abrió el camino para una Europa libre. Este legado es uno que no olvidaremos".

“Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe.



This legacy is one we will not forget.



R.I.P Mikhail Gorbachev“