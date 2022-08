Cuando hace 20 años los tanques del Ejército soviético invadieron la Plaza Roja de la capital rusa, los golpistas que se levantaron contra la perestroika de Mijaíl Gorbachov lograron lo contrario de lo que pretendían evitar: la desintegración de "un gigante con pies de arena"- como definía por aquel entonces el KGB a la URSS- y el despertar de un pueblo que comenzó a soñar con el camino hacia una democracia que aún está a medio recorrer.

Pero, ¿fue el golpe de Estado la estocada mortal a la URSS o el gigante soviético era ya un cadáver político?

“Sin el golpe, la URSS probablemente también se habría desintegrado porque la secesión de las repúblicas bálticas era un hecho y ese proceso era imparable. El golpe de Estado lo acelera, la desaparición habría sido más lenta y quizás menos caótica, pero se habría producido igual por las propias condiciones económicas de un país que en la práctica era un estado fallido, inviable económicamente y al borde del derrumbe”, explica a RTVE.es la profesora de Relaciones Internacionales de Europa Central y Oriental de la Universidad Complutense de Madrid, María José Pérez del Pozo.

Los rumores de un golpe de Estado contra la URSS habían acompañado a Gorbachov durante todo el invierno y el 19 de agosto de 1991 el ruido de sables se materializó con la entrada de los tanques en Moscú y el anuncio de los golpistas a través de la televisión estatal de que el presidente no podía gobernar "por motivos de salud", y que por ello había sido creado un comité para el estado de emergencia.

"Bush me llamó. Su información provenía del alcalde de Moscú Gavril Popov. Pensé que era una estupidez jugarse el todo por el todo, pero lamentablemente resultaron ser estúpidos", ha comentado de los golpistas Gorbachov en una entrevista publicada esta semana en el diario oficial Rosiskaia Gazeta, en la que recuerda cómo su homólogo estadounidense le advirtió sobre una tentativa de golpe de Estado en su contra.

El momento no podía ser mejor. Gorbachov se encontraba de vacaciones en Crimea, lo que alimentaba el vacío de poder, y el mundo miraba a Kuwait, destrozada por la guerra del Golfo. Los golpistas querían, además, impedir que el 20 de agosto se ratificara el Tratado de la Unión, al que definían como el “acta de defunción de la URSS” por contemplar la independencia de Estonia, Letonia y Lituania.

Gorbachov, el rehén de su perestroika

Sin embargo, el golpe no solo no triunfó sino que aceleró el proceso de desintegración de la Unión Soviética. “La sublevación no consiguió el apoyo de militares de alta graduación ni en Rusia ni en las repúblicas. Los golpistas constituían un grupo muy heterogéneo que estaba descontento con el proceso de reformas políticas y económicas aperturistas que había iniciado Gorbacho, pero cada uno tenía sus propios objetivos y por eso fracasa. El golpe llevaba tanto tiempo gestándose que al final se desgastaron los apoyos”, explica Pérez del Pozo.

"El golpe fue el último clavo en el ataúd de la Unión Soviética", opina en una entrevista con la agencia Reuters, Anton Fedyashin, historidor especialista en Rusia de la Universidad Americana de Washington. "Mirando atrás, fue uno de los ejemplos más sorprendentes de sucesos históricos donde el resultado conseguido es exactamente lo contrario de lo que los autores se proponían hacer. Fue un catalizador histórico para el final de la Unión Soviética".

Entre los implicados en el golpe estaban el vicepresidente soviético, Gennady Yanayev, el jefe de los servicios de inteligencia del KGB, Vladimir Krychkov, el primer ministro, Valentin Pavlov, y los ministros de Defensa e Interior, entre otros. Todos eran miembros del Consejo de Seguridad y los hombres de confianza del presidente Gorbachov, quien más tarde les tacharía de "traidores".

“Gorbachov no tenía claro el horizonte de sus reformas. Fue rehén de su proceso de transformación, de su perestroika. Sus intentos de aunar a las facciones más conservadoras y progresistas del partido le pasaron factura”, señala la profesora de Relaciones Internacionales de la UCM.