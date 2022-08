Coincidiendo con la próxima reunión del Banco Central Europeo, su economista jefe, Philip Lane, ha concedido una entrevista al Canal 24 horas de RTVE. Lane apuesta por subidas de tipos de interés, persistentes, pero graduales. Y no descarta una recesión que, en su opinión, será breve pero necesaria para reducir los altos niveles de inflación.

Pregunta.- Para mantener el objetivo final de la inflación, ¿qué opina sobre los tipos de interés? ¿Podrían subir un 0,25 %, un 0,50 % el próximo mes de septiembre?

Respuesta.- En una semana tenemos una reunión. Lo que vamos a hacer es ver todos los datos que tenemos a disposición. Tal y como usted dice tendremos que tomar una decisión sobre la cifra exacta. Pero quizás lo más importante que tenemos que pensar es que en julio pasamos los tipos de negativo a cero. Cero sigue siendo una cifra muy baja. Por lo tanto tenemos que seguir aumentando los tipos de interés. Nos reunimos en septiembre, nos volveremos a reunir en octubre, en diciembre... La cuestión más importante es que a lo largo de estas reuniones, hasta final de año, incluso en 2023, vamos a tener que hacer una serie de aumentos en los tipos de interés. No se trata solo de lo que decidamos esta semana que viene. Por eso me centro en los próximos meses más que en la próxima semana.

P.- Usted ha hablado de tomar una decisión, reunión a reunión. También ha dicho que tiene que ser una decisión rápida pero gradual.

R.- Es importante tener una visión de que a lo largo de los próximos seis meses -hasta un año- tengamos una estrategia para subir los tipos de interés a un nivel superior. Y en cualquier reunión tiene sentido no hacer un ajuste completo, de golpe. Tenemos que ir paso a paso. Para que las familias, las empresas y el sistema financiero puedan ajustarse a esos tipos de interés más altos. Esa estrategia paso a paso es importante. Es lo que ahora mismo parece más importante para garantizar que la inflación vuelve al objetivo del 2 %.

P.- En este momento parece que su predicción es que la inflación para este año sea del 7,3 %. ¿Cree que podrían mantener esta predicción?

R.- Vamos a tener nuevas proyecciones la semana que viene. Esta semana nuestro equipo sigue examinando las tendencias. Quiero subrayar que durante el verano -lo que ha ocurrido con el precio del gas que ha seguido subiendo- incide de forma importante. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta este aspecto. Por otro lado, también anticipamos para la segunda mitad de este año que va a haber una cierta reducción en el nivel de la demanda en la economía. El hecho de que la economía pueda ralentizarse si lo comparamos con las cifras que dimos en la primera mitad ayuda a reducir las presiones inflacionistas. Por lo tanto, hay fuerzas en ambas direcciones. Nuestro enfoque sigue siendo que tenemos un aumento muy importante en el precio de la energía, lo que hace que suba la inflación. Por otro lado, una ralentización de la economía que también tenemos que tener en cuenta.

P.- ¿Piensa que la economía europea podría entrar en recesión en los próximos trimestres, o una recesión más lenta o técnica, o una recesión mayor como la de 2008 a 2020?

R.- Todos los análisis apuntan a que la economía europea se va a ralentizar. Y si la economía europea sigue creciendo después de forma limitada,o como dice usted. Quizá tengamos algunas semanas de recesión. Eso no debería dramatizarse demasiado. Lo que no vemos son esas circunstancias que tuvimos en 2008 y en todos esos años que fueron tan complicados. El sistema bancario, de forma general, está mal forma. Los hogares están en buena forma. No tenemos esos niveles excesivos de deuda que teníamos hace unos años. Las empresas también están en buena forma. Por lo tanto, no vemos los ingredientes para tener una recesión grande o larga. El marco debería ser que la economía europea se va a ralentizar. Si esa ralentización implica tener una recesión moderada durante un periodo limitado de tiempo, esa no es la cuestión más importante.

P.- ¿Tal vez teme que una subida brusca de los tipos de interés podría llevarnos a una recesión?

R.- Ahora mismo tenemos los tipos a cero. Está claro que esperamos que los tipos de interés aumenten la semana que viene y lo largo del tiempo. Pero de nuevo, tenemos que subrayar que esto, básicamente, lo que hace es reducir. En estas fases lo que tenemos que hacer es eliminar esos tipos de interés tan bajo. Esto no es lo mismo que esos episodios en los que los tipos de interés subían mucho. Al fin y al cabo tenemos que fijar los tipos de interés para garantizar que la inflación vuelve al 2 %. Y parte de esa estrategia por la que tenemos que tener en cuenta cómo está la inflación frente a lo débil que pueden ser las perspectivas económicas. Los cambios generales en los tipos de interés reflejarán esas dos fuerzas opuestas.

P.- Y después de subir los tipos de interés han decidido seguir apoyando a países en riesgo, como Italia o España, con sus compras. ¿Cuál es la línea roja? ¿Cuáles son sus sugerencias y exigencias a estos gobiernos?

R.- Tenemos que diferenciar entre dos elementos distintos. En estas semanas nuestras compras con el programa de emergencia de la pandemia ha derivado hacia los países de la periferia de una forma limitada. Esto es una señal de que estamos preparados para garantizar que las condiciones de financiación son equilibradas en toda la zona euro, que no tenemos fragmentación. Eso es muy importante. También hemos anunciado, lo hicimos en julio, que íbamos a tener un instrumento nuevo, permanente, el instrumento de protección TPI que básicamente hace que los gobiernos tienen que garantizar que siguen el marco fiscal europeo, que lo cumplen. Y eso creo que son unas expectativas muy amplias. Los gobiernos tienen que cumplir ese marco general que está ahí para garantizar que los niveles de deuda y de déficit son los adecuados y que no son excesivos.

P.- ¿Hay motivos para la esperanza?

R.- Si lo comparamos con hace dos años (en esos meses tan intensos de la pandemia antes de que llegaran las vacunas), si lo comparamos con muchos de los miedos que tenía el mundo en primavera y verano de 2020, ha habido una recuperación muy significativa. Y ahora, este verano, vemos en Barcelona, en España, una buena recuperación de sectores que han sufrido mucho, como el turismo. Por lo tanto, creo que tenemos que recuperar que la economía puede que se vaya a ralentizar. Ralentizarse de una recuperación tan rápida es muy distinto a entrar en una fase pesimista. Por lo tanto, creo que va a ser una situación en la que la economía se va a estabilizar. Y volveremos a unos tipos de crecimiento anormales. Pero al fin y al cabo también todo se ve afectado por la guerra de Rusia contra Ucrania. Hasta que esta situación se estabilice vamos a tener una incertidumbre a corto plazo. Pero de forma general estamos saliendo de la pandemia con todos los sectores de la economía europea mejor de lo que podíamos haber esperado. Y las bases en España, en Italia, en Grecia... El programa Next Generation de la Unión Europea... Todo eso va a ser muy importante para ayudar a digitalizar la economía, fomentar esa transición verde y proporcionar un acelerador importante para estas economías. Por lo tanto, sí creo que es importante mantener ese equilibrio. Hay unas bases fuertes para esa inflación alta. El shock que hay en los mercados energéticos es algo que también hay que gestionar en los próximos meses.

00.12 min Bruselas ha alertado este jueves de que un corte del suministro del gas ruso llevaría a Europa a la recesión a finales de año

P.- Europa tiene una gran ventaja: la unidad del euro y sus instituciones. Hay un factor psicológico importante cuando hacemos anuncios económicos. ¿No piensa usted que estas advertencias pesimistas de que vienen tiempos duros lo que hacen es bajar la moral de las familias y que beneficia a estos partidos anti europeos? En su opinión personal, ¿cuál sería el mensaje ahora?

R.- A lo que nos enfrentamos lo podemos gestionar mucho mejor estando unidos como Europa. Y tener al Banco Central Europeo trabajando con el Banco de España, con el Bundesbank y con el resto de bancos centrales es una forma mucho más eficaz para garantizar que restauramos la inflación a un nivel mucho más estable. Es una forma más eficaz para que el sistema financiero esté estable durante este proceso. Por lo tanto, tener una estrategia común de múltiples políticas es algo muy bueno, muy potente para el euro y es la piedra angular de la solidaridad.