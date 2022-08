Hoy, día 168 de la guerra: Zaporiyia, punto crucial de la contienda un día más

El ejército ruso sigue concentrando sus ataques en el este de Ucrania. Según recoge el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las batallas se recrudecen en el sureste de Siversk y alrededor de Bakhmut. También en la región de Donetsk, especialmente en la capital, pero también cerca de la zona de Zaporiyia. Precisamente la central nuclear sigue siendo un punto crucial: las fuerzas ucranianas denuncian que Rusia continúa disparando desde allí.

El think tank estadounidense señala que Sebastopol y el norte de Crimea, zonas en la órbita rusa, fueron atacadas en las últimas horas. Pese a las continuas acusaciones entre Rusia y Ucrania, ni el Kremlin culpabilizó a Kiev ni las fuerzas ucranianas se atribuyeron los daños ocasionados. El ISW indica también que varios medios occidentales apuntan que en Izyum se está realizando una contraofensiva por parte de Ucrania, pero desde el Estado Mayor no han comentado nada al respecto.

Por su parte, el Ministerio de Defensa británico asegura que Rusia está formando un nuevo cuerpo dentro de su ejército, con base provisional en Nizhni Nóvgorod, al este de Moscú. Pese a ello, desde la inteligencia británica auguran que este batallón no será decisivo, pues está basado en alistamientos voluntarios y la contienda no está siendo muy popular entre la población rusa, por lo que no alcanzarán un número apropiado de hombres alistados.