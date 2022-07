La protección de las víctimas ha centrado el debate de la ley de memoria democrática en el Congreso, que previsiblemente saldrá adelante en la votación de este jueves gracias al respaldo de Bildu. Los socios de la coalición, PSOE y Unidas Podemos, han defendido que se trata de una norma que protege a "todas" las víctimas, tanto de la guerra civil, la dictadura como durante la transición; mientras que desde el PP y Vox han criticado que se trata de una ley "sectaria y excluyente" y que la derogarán en cuanto lleguen al Gobierno.

El texto ya fue avalado en la Comisión Constitucional con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Bildu frente al 'no' del PP, Vox y Ciudadanos. Entonces, Esquerra Republicana optó por la abstención porque los cambios le parecían insuficientes, y así se posicionará también en la votación de este jueves. A pesar de ello, el proyecto saldrá adelante salvo sorpresa mayúscula y será enviado al Senado para continuar su tramitación parlamentaria, que se prevé que se complete en otoño.

Esta ley, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en 'la nevera' al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante. Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones minoritarias.

La más destacada fue con Bildu. El pasado 28 de junio, el Ejecutivo consiguió su apoyo tras pactar que se reconozcan a las víctimas de torturas hasta 1983, lo que podría afectar al caso de los GAL del gobierno de Felipe González, entre otras enmiendas.

PP: "Es sectaria y excluyente"

Para el PP, por su parte, este proyecto de ley es "sectario, excluyente y un ataque a la transición". "La memoria no admite calificativos. A ningún Gobierno le corresponde reabrir recuerdos dolorosos", ha reivindicado el diputado Jaime Mateu Istúriz, para después preguntar al Ejecutivo cómo tienen "la poca vergüenza" de "pactar con los herederos políticos de ETA".

"Me recorre el escalofrío de la indignación. El Gobierno se sienta atornillado al banco azul, aunque sea el de la indignidad", ha dicho, en opinión al acuerdo con Bildu. Y ha sentenciado que "o se está con las víctimas o contra ellas", por lo que ha defendido que en cuanto el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegue al Ejecutivo, derogará la norma.

También han prometido derogarla desde Vox. Su diputado Francisco José Contreras ha criticado que la norma "no contempla a las víctimas asesinadas por el frente popular en los años 30" y que el Gobierno "pretende suprimir la pluralidad mediante la imposición por decreto de un relato sectario". Durante su intervención, han abandonado el Hemiciclo los diputados de ERC, Bildu y Podemos.

A las críticas de los partidos de la oposición, se han unido otros políticos que formaron parte de la Transición, entre ellos, el propio expresidente socialista Felipe González, a causa del pacto entre el Gobierno y EH Bildu. Además, otros históricos del PSOE como el expresidente del Senado Juan José Laborda y el exministro de Sanidad y Defensa Julián García Vargas han firmado un manifiesto contra la ley, al considerar que "tergiversa" el "gran pacto constitucional" de 1978. Posteriormente, Bolaños ha subrayado en una entrevista en TVE que algunos de ellos están retirando su firma del manifiesto tras leer la norma.

La norma nace sin un consenso político amplio, pero también social. Desde Amnistía Internacional han considerado que la ley de Memoria Democrática no garantiza el acceso a la justicia de las víctimas al no incluir medidas que eliminen los obstáculos a la investigación judicial de los crímenes de derecho internacional cometidos en España. No obstante, la organización ha calificado de "mejora" sobre el texto inicial el establecimiento de una comisión estatal e independiente que contribuya al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, si bien, ha recomendado no relegarla a un ámbito "meramente académico".