“Estamos donde hemos estado siempre”. Con estas palabras, el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha referido al giro a la izquierda que ha dado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate sobre el estado de la nación en el que ha marcado una agenda claramente progresista con medidas como un impuesto temporal y extraordinario a la banca y a las compañías energéticas.

“Somos un Gobierno progresista y que intenta defender a la gente de a pie”, ha aseverado el ministro en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, en la que ha recalcado que Sánchez lleva haciendo esto mismo desde hace cuatro años, con el primer gobierno en solitario y después con el de coalición. “Sabemos que la situación es complicada, la inflación es altísima y este debate ha servido para que el presidente y el Gobierno demos la imagen de que lo que hacemos es proteger a la gente y tenemos medidas”, ha añadido.

De hecho, ha recalcado en varias ocasiones: “Nosotros somos un gobierno que defendemos a la mayoría social del país”. Es, ha asegurado, lo que ha llevado al Ejecutivo “cada día a tomar medidas”. “No paramos”, ha incidido. Así, ha recordado que se ha bajado un 80% los impuestos a la factura de la luz, por ejemplo. Medidas para “aliviar” a la ciudadanía en “un momento complejo de incertidumbre”.

Para Bolaños, la pregunta es “¿a quién defiende la derecha?”. En este sentido, ha asegurado que, cuando Sánchez anunció las medidas el pasado martes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “se revolvía en su silla”, mientras que cuando pensaron que se perdía la reforma laboral en el Congreso (por un error en el anuncio de la presidenta de la Cámara) “se alegraron”. “Cuando se pierden derechos, la derecha se alegra” y cuando se ganan, “se revuelve”, ha criticado. También ha dicho que le “llama la atención” que Feijóo haya dicho que no dirá su voto al último decreto de medidas anticrisis hasta saber las medidas: “El decreto lleva un mes publicado en el BOE, está en vigor”. Así, ha instado a Génova a leerlo.

Preguntado sobre cómo garantizará el Gobierno que los ciudadanos no acabarán pagando el impuesto a la banca y a las energéticas mediante el aumento de comisiones o del recibo de la factura de la luz. “Estaremos atentos” , se ha limitado a decir, y ha insistido en que la línea que sigue el Ejecutivo está dentro de un “consenso generalizado en Europa” que han seguido incluso “gobiernos conservadores” como el de Reino Unido, Italia o Bélgica.

En un debate en que no solo la derecha se ha referido extensamente a las víctimas del terrorismo, con una crítica clara al Gobierno por su acercamiento a EH-Bildu , sino que la propia formación abertzale ha dicho “sentir” el dolor de las víctimas, Bolaños ha evitado pronunciarse sobre si le parece o no “suficiente” el discurso de la formación inependentista vasca. En cambio, ha seguido criticando al PP por “utilizar el terrorismo y a las víctimas como arma arrojadiza porque no tienen ningún proyecto para España”: “A Feijóo, España le viene muy grande”.

A continuación, ha dicho que es la derecha quien “tendrá que explicar por qué, con un discurso verdaderamente anticuado y hasta inaceptable, está enfrentando unas víctimas con otras” . Tras recordar que “España ha ganado al terrorismo” y que ETA hace más de diez años que ya no existe, ha acusado al Partido Popular de “utilizar unas víctimas contra otras o contra el Gobierno” como “ha hecho toda la vida” con sus distintos líderes. José María Aznar, Mariano Rajoy, Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo, ha dicho, “son lo mismo” y “el PP no tiene remedio”: “Consideran que es un debate público que les viene bien y hacen daño a las víctimas, a la democracia y a la verdad”.

“El PP dijo que no se sentaría nunca más” a hablar sobre el CGPJ

Por otra parte, el Gobierno ha defendido la reforma para que el Consejo General del Poder Judicial pueda nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional una vez acabado su mandato y la enmienda que el PSOE ha introducido para dar un plazo de tres meses, hasta septiembre: “Lo que hacemos es agilizar la renovación de los órganos constitucionales cuanto antes desde que caduca el mandato, es más que razonable”.

Y ha dicho que “es inaceptable que el PP no cumpla la ley” y no deje de “poner excusas” para no renovar este órgano. La última petición de los ‘populares’ fue precisamente que retrasaran 15 días el trámite parlamentario de la norma que permite al CGPJ nombrar a los magistrados del TC para poder incluir enmiendas.

Bolaños ha dicho que transmitió al vicesecretario de Institucional del PP Esteban González Pons, con quien se reunió esta semana al respecto, que era “una excusa inaceptable”. “Me dijo que no se sentarían nunca más” a negociar “si no pasábamos por el aro de sue exigencia”, ha añadido, y ha criticado: “Pretenden gobernar lo que las urnas no les han dado”.

Por último, ha reafirmado la “apuesta decidida por el diálogo” del Gobierno ante la reunión de este viernes entre Sánchez y el presidente catalán, Pere Aragonès, para tratar de reconducir las relaciones tras el espionaje a independentistas mediante Pegasus.