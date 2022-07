Cerca de tres años después de convertirse en primer ministro de Reino Unido obteniendo la mayor victoria del Partido Conservador desde 1987, Boris Johnson ha presentado su dimisión como líder ‘tory’. Sin embargo, su intención es permanecer bajo el tejado de Downing Street hasta que los conservadores elijan en otoño a la nueva cabeza del partido que le sustituya como primer ministro.

La oposición británica, la mayoría de los miembros del Partido Conservador y los expertos entrevistados por RTVE.es coinciden en que no es sostenible que Johnson siga en el cargo hasta octubre. “No es lo mejor para el país. Es necesario que se vaya antes. Reino Unido necesita una persona que sea un poco más respetada y en la que se pueda confiar. Johnson no está en una situación de tomar grandes decisiones, y eso es un riesgo”, afirma el profesor de la Universidad de Leicester, Adam Cygan, quien cree que los líderes del Partido Conservador “intentarán que Johnson se vaya antes de Downing Street”.

Para el director del Observatorio Winston Churchill de la Universidad Pontificia Comillas, Emilio Sáenz-Francés, la continuidad de Johnson “se ve prácticamente como una locura”. “Nadie le quiere. Ahora mismo es un apestado político dentro de su propio partido”, añade.

Cygan opina que “no es sostenible” que Johnson siga como primer ministro porque “hay demasiados en su propio partido que han dicho que se tiene que ir inmediatamente”. “ Estará como primer ministro una semana o dos, pero no tres meses”, opina el profesor, quien afirma que “ cuanto más tiempo esté Johnson, más caótico va a ser ”.

Sin embargo, algunos conservadores le han pedido que se vaya lo antes posible y críticos, como la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, han afirmado que el hecho de que Johnson se quede en el puesto hasta octubre no es sostenible debido a la gran cantidad de huecos vacíos que hay en el Gobierno tras la lluvia de dimisiones desde este martes.

Demostrar a los británicos lo que se pierden con su dimisión

Ya sean semanas o meses lo que permanezca Johnson en Downing Street, se espera que aproveche este tiempo para terminar asuntos que comenzó su Gobierno. “Él mismo querrá irse bien después de todo lo que ha sucedido. Querrá estar a la altura y en las últimas semanas de su mandato quedar bien ante su pueblo”, afirma Ruiz.

Entre otros asuntos, Johnson se centrará en el proyecto de ley para modificar de forma unilateral partes del protocolo de Irlanda del Norte, negociado con la Unión Europea y que forma parte del acuerdo del ‘Brexit’. El proyecto ha sido aprobado en la Cámara de los Comunes y ahora debe pasar su aprobación definitiva en la Cámara Baja antes de ser evaluado por los Lores, donde los conservadores no tienen mayoría.

08.09 min Cinco Continentes - Boris Johnson modifica el Protocolo de Irlanda del Norte - Escuchar ahora

“Todavía seguirá adelante con la legislación sobre Irlanda del Norte. Lo ve como parte de su mandato en lo que se refiere al ‘Brexit’”, señala Cygan. “Va a intentar hacer más cosas para demostrar a la gente lo que se pierde con su dimisión”, recalca.

Boris Johnson también pondrá el foco en política exterior, concretamente en la guerra en Ucrania. Johnson considera que ha sido él quien ha liderado en los últimos meses “a los países occidentales en la crisis de Ucrania”, tal como ha afirmado en su último discurso frente a las puertas de Downing Street.

Para Sáenz-Francés Johnson “ya no tiene la capacidad de dejar una marca en política” y cree que si continúa como primer ministro “se centrará en Ucrania, que es donde él ha intentado reconstruir su maltrecha imagen en los últimos meses presentándose a sí mismo como un gran líder de tiempo de guerra, como lo fue Winston Churchill”. “Si deja de ser primer ministro, sea cuando sea, no descarto que un personaje tan mediático se recicle a sí mismo como uno de los más floridos comentaristas políticos de los medios británicos. No en primera línea, pero seguiremos oyendo hablar de Boris Johnson”, asevera.