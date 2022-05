El líder de la oposición y del Partido Laborista de Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado que dimitirá si la Policía británica afirma que violó las normas de confinamiento impuestas por la pandemia de COVID-19 en una reunión en 2021.

La Policía británica anunció este viernes que investigaría a Starmer por una posible violación de las reglas de confinamiento después de recibir una "nueva información relevante" que habría recibido en los últimos días.

Starmer, quien anteriormente fue fiscal principal de Reino Unido, lideró las solicitudes para que el primer ministro, Boris Johnson, y el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, dimitieran después de que ambos recibieran multas relacionadas con una fiesta de cumpleaños organizada por el personal de Johnson en Downing Street en junio de 2020.

“No todos los políticos son iguales”

En una rueda de prensa, el líder laborista ha admitido que las normas de confinamiento “eran frustrantes para todos” y que él mismo tuvo que aislarse hasta en seis ocasiones. “Tuve que separarme de mi trabajo y de las cosas que amo, pero lo hice porque seguimos las normas”, ha asegurado.

“Aquellos que me acusan de no cumplir las normas quieren que la población piense que todos los políticos son iguales. No lo son”, ha remarcado Starmer. “Creo que en honor y en el principio de que aquellos que hacen la ley debe seguirla”, ha añadido.

En este sentido, el líder de la oposición se ha comprometido a que si la Policía decide multarle, “haría lo correcto y dimitiría”. “Esto importa porque los británicos se merecen políticos que se ajustan a los estándares más altos y que ponen al país antes que a ellos mismos”, ha afirmado Starmer, quien ha recalcado que los británicos “siempre tendrán eso de mi parte”.