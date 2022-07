01:48

Boris Johnson ha dimitido como líder del partido conservador y como primer ministro. Lo ha hecho en una comparecencia pública a las puertas del número 10 de Downing Street, arropado por su esposa y sus más leales apoyos. Ha recordado las decisiones que ha tomado durante su legislatura, aunque sin meción a los escándalos que le rodean, y ha lamentado no seguir en lo que ha calificado como "el mejor trabajo del mundo". Johnson ha señalado que quería seguir, pero ya no le quedaba respaldo. Ha hecho algunos nombramientos a lo largo de la mañana para recomponer su gabinete. Aunque por el momento no dejará su residencia, se mantendrá en funciones. Informa Sara Alonso, corresponsal.