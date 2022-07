Continúan los problemas en los aeropuertos. A los retrasos y cancelaciones por las huelgas de los últimos días y las largas colas de espera en los controles por la falta de personal, se suma ahora la pérdida de los equipajes.

En los últimos días, ha aumentado el número de pasajeros que descubren al llegar a su destino que no tienen sus maletas.

"Todo salió bien menos las dos camillas que se facturan como equipaje especial y nunca salieron. Había montañas de maletas por un lado, otra montaña por otro lado, o sea, maletas sin gente y gente sin maletas, entonces era un poco caótico", cuenta a TVE la delegada de la Federación Española de Balonmano, Silvia Lladrò.

Ella regresó este domingo de Varsovia con la Federación de Balonmano. Al llegar a España en el aeropuerto pudieron recoger algunas maletas pero no el resto del equipaje.

Situación similar le ocurrió a Said Houar. Él llegó al aeropuerto de Barcelona procedente de Toulouse y tuvo que volverse a su casa sin maleta. "Cuando llegamos, no estaba mi maleta. Estuvimos esperando en la cinta y no salió. Fui a reclamar y nuestra maleta estaba en un vuelo que va a París", explica.