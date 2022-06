Comienzan los desplazamientos por las vacaciones de verano, y también las complicaciones en los aeropuertos. Huelgas convocadas y reducciones de plantilla que se están haciendo notar entre los pasajeros.

Los controladores aéreos piden más personal para atender el volumen de tráfico del verano. Además, la subida del precio de los carburantes encarece los vuelos.

"Llevamos muchos años sacrificando nuestros días libres para ir a trabajar"

Pau Mari es controlador en el Prat y portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos: "La próxima semana tenemos una reunión que estaba programada desde hace meses. Nos reunimos con todos los delegados y se evalúa la situación de los problemas que nos afectan. Es una situación parecida a la de 2019. Lo que queremos es poner un límite temporal al abuso que hace la empresa a la programación de servicios fuera de la jornada", explica en 'La Hora de la 1'.

Las últimas semanas, los parones y la posible huelga está entre las principales preocupaciones de los viajeros: "No están descartados los parones. Nos da la sensación que la empresa no está haciendo todo lo necesario para solucionar el problema de plantilla que tenemos desde hace muchos años. La huelga es una herramienta para desbloquear situaciones en las que la negociación no avanza", afirma.

A mediados de la semana que viene se determinará si van a huelga o no: "Nosotros, como controladores, llevamos muchos años sacrificando nuestros días libres para ir a trabajar y que las demoras sean las mínimas posibles. Lo que pasa es que la empresa no está cumpliendo el acuerdo y no vemos luz al final del túnel. No podemos trabajar seis días seguidos, no se hace en ningún país de nuestro entorno. Hemos hecho dos propuestas muy razonables copiando lo que se hace en otros países, la empresa lo ha rechazado y no ha propuesto nada nuevo. Al final tiene consecuencias para la salud, la acumulación de estrés y fatiga tiene impacto en la salud de los controladores y puede afectar en otras cosas", concluye el controlador aéreo.