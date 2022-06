Los desahucios aumentan un 1% en el primer trimestre

El número total de lanzamientos practicados en el primer trimestre del año, 11.072, se ha mantenido en cifras muy similares a las de hace un año al haber experimentado un aumento del 1%, según ha informado este lunes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tres de cada cuatro lanzamientos (7.625) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 2.755 (el 24,9%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 692 restantes obedecieron a otras causas. Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 8,1% respecto al mismo trimestre de 2021; sin embargo, los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos disminuyeron un 3,1%. Los derivados de otras causas se incrementaron un 25,6%.

Más impagos del alquiler en Baleares, Canarias y Cataluña

Resulta más significativo poner en relación el número de lanzamientos con la población. Se observa que la tasa más alta de lanzamientos derivados del impago del alquiler por cada 100.000 habitantes fue la de Baleares (23,7), seguida de Canarias (22,5), Cataluña (21,9), Comunidad Valenciana, (20,7) y Murcia (20,6). Los territorios con una tasa más baja fueron Navarra (7,5), País Vasco (8) y Extremadura (8,5).

Cataluña, con 2.410, ha sido la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el primer trimestre de 2022, seguida por la Comunidad Valenciana, con 1.863; Andalucía, con 1.858; y Madrid, con 1.005.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que este lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2022 fue de 19.257, un 6,2% más que en mismo trimestre de 2021. De ellos, 9.013 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 0,9%.