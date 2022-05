La semana laboral de cuatro días coge fuerza en España. Dos iniciativas pioneras, una a nivel nacional y otra en la Comunidad Valenciana, están cerca de aprobarse para subvencionar a aquellas empresas que opten por reducir en un día la semana de trabajo de sus empleados sin recortar su sueldo.

"Estamos trabajando unas 100 horas más que la media europea y somos menos productivos, ahí hay algo que falla. Llevamos trabajando igual desde hace 70 años y no hemos sabido aprovechar los cambios tecnológicos", señala a RTVE.es Enric Nomdedéu, secretario autonómico de Empleo de la Generalitat Valenciana y principal impulsor del programa piloto en esta comunidad, que arrancará previsiblemente en junio y se convertirá en el primero en España.

Mientras, el Ministerio de Industria está preparando un proyecto similar para todo el país, basado en una propuesta de Más País. Se destinarán 10 millones de euros para subvencionar a las compañías que reduzcan al menos un 10% el tiempo de trabajo de sus empleados. Afectaría a entre 150 y 200 empresas, que recibirían entre 2.000 y 3.000 euros por empleado si mantienen la reducción entre dos y tres años, según un borrador al que ha tenido acceso RTVE.es.

Es uno de los proyectos bandera de la formación que lidera Íñigo Errejón, que logró arrancar el compromiso del Gobierno para llevarlo a cabo gracias a su apoyo a los últimos Presupuestos. Tras varios meses de parón, confían en que pueda estar en marcha "después del verano", según el responsable de esta campaña en el partido, Héctor Tejero.

Al plan valenciano se podrán unir aquellas compañías que se comprometan a recortar un 20% la jornada de sus trabajadores tras haber llegado a un acuerdo entre empresarios y delegados sindicales. Tiene una duración de tres años y se financiará con 9.000 a cada trabajador durante el primer año, una cantidad que se reducirá a la mitad en sel segundo año y a un cuarto en el tercero que dure la subvención. Nomdedéu espera que las ayudas vayan principalmente a PYMES, que representan un 85% del tejido productivo, y a las que el propio gobierno valenciano ayudaría a preparar un plan de mejora productiva.

"Empezamos el año pasado y los resultados son espectaculares"

Algunas empresas ya se han adelantado a los programas públicos y han reducido las jornadas de sus trabajadores por su cuenta, en general con éxito. "Nosotros empezamos en julio del año pasado y los resultados no pueden ser más espectaculares. Ya no me acuerdo de cómo era trabajar los viernes", dice entre risas Fernando Polo, director ejecutivo de Good Rebels, una empresa de marketing digital con 140 trabajadores.

"Creemos que el mundo va a ir en esta dirección, igual que hace 100 años poco a poco se empezó a pensar que a lo mejor no había que trabajar los sábados", asegura. Desde que esta compañía permitió a sus empleados trabajar un día a la semana manteniendo el sueldo, ha visto crecer en un 30% sus beneficios y sus clientes no han tenido "ninguna queja".

“"Creemos que el mundo va a ir en esta dirección, igual que hace 100 años poco a poco se empezó a pensar que a lo mejor no había que trabajar los sábados"“

Cuando propusieron la idea, se marcaron el objetivo mantener los mismos resultados que obtenían en cinco días de trabajo, pero en cuatro. Ahora no solo lo han cumplido, sino que ha aumentado la productividad y han logrado un mayor número de ventas por persona, aunque Polo aclara que la nueva jornada no es el único factor que ha contribuido en este cambio.

Good Rebels ya tenía un modelo flexible de trabajo antes de la pandemia, pero el parón obligado supuso para ellos un cambio de paradigma. "Cambiaron los hábitos, se impuso el teletrabajo, pero cambiaron sobre todo los hábitos de nuestros clientes: ya no esperaban que estuviéramos todo el rato en sus oficinas". Con las reuniones online y sin el tiempo dedicado a los desplazamientos constataron un aumento de la productividad, lo que les permitió instaurar los viernes libres.

33.56 min 24 horas - La posible implantación de la jornada laboral de cuatro días - Escuchar ahora

Polo reconoce que este cambio es quizá más fácil para una empresa de este tipo, del ámbito digital, pero puede costar más en sectores como el comercio o la hostelería. Sin embargo, Nomdedéu cita el ejemplo de la empresa de restauración La Francachela, una cadena de restaurantes que ha liderado la campaña de los cuatro días. Desde que implantó esta jornada en 2020 ha conseguido beneficios y planea incluso un nuevo local, como contaba a RTVE.es a finales de aquel año su propietaria.

Han tenido también buenos resultados otras empresas pioneras en aplicar este modelo, como la compañía de software DELSOL, que ha ampliado en 16 personas su plantilla, o la informática Zataca de Elche, que ha contratado a 10 personas más y tuvo un "aluvión de currículums".

Telefónica se convirtió en octubre de 2021 en la primera gran empresa en implantar un programa piloto de jornada de cuatro días, aunque, a diferencia de lo que hacen las otras empresas, reducirá el sueldo a quienes se acojan al plan. Eso sí, la reducción no será del 20%, como equivaldría a la del tiempo de trabajo, sino del 16%. Desigual optó en las mismas fechas por un modelo similar: un día menos a la semana con una disminución del sueldo del 6,5% y no del 16%. La opción fue apoyada por el 86% de la plantilla.