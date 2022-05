Rubizhne, nueva ciudad arrasada por la guerra. El ministerio de Defensa ucraniano ha compartido este viernes imágenes aéreas del estado de la ciudad de Rubizhne, en la región de Lugansk. "¿Cuántos Izyums, Mariúpols, Popasnas, Volnovakhas necesita ver el mundo antes de darse cuenta de que Ucrania necesita suficiente ayuda para detener a los criminales de guerra rusos, asesinatos y saqueadores?", han recriminado a través de Twitter.

“Rubizhe in the Luhansk region today. How many Izyums, Mariupols, Popasnas, Volnovakhas world needs to see before it realises Ukrainian needs sufficient aid to stop russian war criminals, murders and looters?Day 86 of the large-scale war. pic.twitter.com/GCXiqYfSQr“