Quan haurem de dur la mascareta amb el canvi de normativa?

Salut fa una passa més cap a la normalitat i l'ús de la mascareta deixarà de ser obligatori a la majoria dels espais interiors. No farà falta dur-la per anar als supermercats, als cinemes o als restaurants. Els experts continuen recomanant el seu ús i molta gent confessa que la continuarà duent per seguretat: "Crec que hem de continuar extremant les precaucions, duré la mascareta sempre que hi hagi aglomeracions". Altres confessen que tenen ganes de llevar-se la mascareta: "Ha arribat el moment de fer una passa més i deixar de dur mascaretes a la majoria dels espais"

“Demà ja no haurem de dur la mascareta en interiors però encara quedaran uns espais on serà obligatòria.

El seu ús continua sent recomanable

“ A partir del 20 d'abril, una vegada s'hagi publicat la normativa al BOE, es relaxen les restriccions sanitàries. El Consell de Ministres elimina l'ús obligatori de la mascareta en interiors. És la caiguda del símbol de la pandèmia; tot i això, els que tenguin símptomes compatibles amb la malaltia l'hauran de continuar duent en tot moment. Els clients podran entrar a un centre comercial sense mascareta. Tot i això, el seu ús continua sent recomanable i les empreses poden obligar els treballadors a dur l'equip de protecció individual. De fet, alguns centres comercials de Mallorca ja han confirmat als seus treballadors que l'hauran de continuar duent.

Les empreses poden obligar els treballadors a dur-la Miguel Ángel Romer, un dels portaveus d'UGT Balears, explica que les empreses tenen la darrera paraula: "si el servei de prevenció de l'empresa diu que és obligatori l'ús de la mascareta els treballadors l'hauran de dur" Jordi Mora, el president de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM), també defensa la relaxació de l'ús de la mascareta sempre que els experts ho recomanin. "Tot el que sigui anar donant passes a poc a poc per anar tornant a una situació normal ens pareix molt adequat"

A les perruqueries dependrà del propietari També deixarà de ser obligatòria a altres espais interiors com per exemple les perruqueries. Establiments on mantenir la distància de seguretat és pràcticament impossible. Juan Antonio, el responsable d'una perruqueria del centre de Palma explica que ells la continuaran duent: "Nosaltres continuarem treballant amb mascareta, però els clients podran fer el que vulguin i dur-la o no."