Con la pandemia y la llegada de las mascarillas desterramos los besos. Poco a poco los hemos ido recuperando, sobre todo, con los más allegados, pero ¿qué pasa con los que dábamos por cortesía, cuando nos presentan a alguien o tenemos una reunión de trabajo? Ahora que decimos adiós a la mascarilla, muchos se preguntan si tienen que volver o no.

RTVE ha preguntado a los ciudadanos por la vuelta de los dos besos y las opiniones son muy diversas.

"Si antes era bonito saludarnos con un beso y un abrazo, ¿por qué no?", cuenta un ciudadano. A él se suma otra joven que opina que "yo creo que es lo que nos representa ¿no? España es de dar besos".

Aunque parezca que recuperar la normalidad en el contacto físico es algo añorado, no todos piensan igual. "Bueno, ¿habrá de todo, no?", señala otra persona. Y es que, existen quienes prefieren seguir saludando desde lejos, "nos saludamos con mucho cariño, pero sin dar besos".

Ha llegado el fin de la mascarilla en interiores

Ahora que podemos llevar la cara descubierta en la mayoría de lugares, gestos como los dos besos, ¿volverán a ser habituales?

La psicóloga Sarai Fernández explica que "es posible que las personas que son más reacias aprovechen esta situación y tarden más, pero poco a poco es un hábito que probablemente volverá a nuestras vidas".

Los besos con familiares y amigos ya están más normalizados, pero ¿qué ocurre con los besos de cortesía entre compañeros de trabajo o cuando nos presentan a alguien? Los psicólogos explican que hay que aceptar que muchas personas sienten que este tipo de saludos son demasiado invasivos.

"Antes de lanzarme a hacer algo debo preguntar ¿cómo te sientes en este momento?, ¿te sientes cómodo con este beso o este abrazo que te voy a dar?", señala Fernández.

Cuestionado por este tema, un joven cuenta a RTVE que "si una persona me dice que no lo respeto y a la próxima, pues no lo hago".

Los besos y los abrazos volverán a normalizarse. Mientras tanto, hay que evitar sentirse rechazado ante quienes prefieren esquivarlos.